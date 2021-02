Forio, la scuole riprende con 4 classi in quarantena. Nel frattempo nessuna ufficialità ASL

- Advertisement -

Nel dare il benvenuto alla nuova direttrice del Distretto 36 dell’Asl Napoli 2 Nord, la dottoressa Maria Rossetti, e sperando che le comunicazioni tra Asl e scuole – in questo caso – sia più veloci e tempestivi, domani mattina Forio riprende la sua attività scolastica.

Domenica mattina, per inseguire voci di paese (che non si sa fino a quanto sia fondata), il comune di Forio aveva disposto per le giornate di ieri e l’altro ieri delle operazioni di sanificazione e disinfestazione dei plessi dei due istituti comprensivi presenti sul territorio. Un’operazione che, alla luce delle decisioni assunte per le ripresa, sembra del tutto inutile.

Da domani mattina, infatti, sono 4 le classi (due nel plesso Scentone e due a Forio) poste in quarantena fiduciaria anche se, come già detto, sembra che in maniera ufficiale non ci siano comunicazioni ufficiali tra ASL e Scuola.

La domanda, a questo punto, è legittima: a cosa sono serviti questi due giorni di sospensione dell’attività scolastica? Solo ad alimentare le voci di paese, la paura tra la cittadinanza e un po’ di propaganda spicciola per il sindaco Del Deo e i suoi consiglieri comunali?