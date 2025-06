Forio, la rimozione con carro gru costerà più cara

Dopo le varie novità approvate per la sosta a pagamento in diverse zone del paese, l’Amministrazione comunale di Forio ha provveduto all’adeguamento delle tariffe per la rimozione forzata e il trasporto e la custodia dei veicoli. Una maggiorazione della “stangata” per chi lascia il proprio veicolo in sosta vietata.

La delibera di Giunta, adottata su proposta del responsabile del VI Settore, il comandante della Polizia Municipale ing. Giovangiuseppe Iacono, ricorda che la materia è disciplinata dal Codice della Strada e che il Decreto Ministeriale n. 401 del 3 dicembre 1998, relativamente alle tariffe, prevede che «possano essere aggiornate annualmente in base alla variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI)». Richiama inoltre un decreto della Prefettura di Campobasso sulle tariffe applicabili per il biennio 2024-2025, tenendo appunto conto della variazione dell’indice 1STAT FOI.

Le nuove tariffe entreranno in vigore dalla data di esecutività della delibera (immediatamente esecutiva) e saranno valide fino al 31 dicembre 2025. Per il prossimo anno dunque si potrà prevedere un ulteriore adeguamento.

Dopo aver “certificato” che le tariffe per i servizi di rimozione, trasporto e custodia dei veicoli sono in linea con quanto previsto dal decreto del 1998 e «coerentemente aggiornate nel rispetto della normativa vigente», la Giunta ha proceduto all’approvazione.

Queste dunque le nuove tariffe.

CUSTODIA – In area recintata scoperta (tariffa giornaliera)

Motoveicoli e ciclomotori: primi 90 giorni euro 2,00; periodo successivo euro 1,00

Autoveicoli: primi 90 giorni euro 3,29; periodo successivo euro 2,06

Autocarri: primi 90 giorni euro 4,11; periodo successivo euro 2,64

Custodia in area coperta/chiusa (tariffa giornaliera)

Motoveicoli e ciclomotori: primi 90 giorni euro 2,48; periodo successivo euro 1,56.

Autoveicoli: primi 90 giorni euro 4,11; periodo successivo euro 2,56

Autocarri: primi 90 giorni euro 5,14; periodo successivo euro 3,29



RIMOZIONE (RECUPERO) / TRASPORTO

Rimozione dei veicoli di massa complessiva a pieno carico

Fino a 1,5 t.: diritto di chiamata euro 18,09; operazioni connesse al carico/scarico euro 36,17; indennità chilometrica euro 3,11/km

Da più di 1,5 t. a 3,5 t.: diritto di chiamata euro 14,45; operazioni connesse al carico/scarico euro 21,70; indennità chilometrica euro 3,62/km

Superiore a 3,5 t.: Applicazione delle tariffe 10% per ogni tonnellata o frazione di tonnellata.

Gli importi non sono comprensivi di Iva.

L’indennità chilometrica viene calcolata dal luogo di stazionamento dell’autoveicolo adibito alla rimozione al luogo d’intervento e, quindi, al luogo di deposito. E’ ulteriormente previsto che «in caso di orario notturno (dalle ore 22:00 alle ore 07:00 dei giorni feriali) e/o festivo (dalle ore 15:00 del sabato alle ore 07:00 del lunedì), le tariffe di cui sopra sono soggette ad un aumento del 30%».

Infine, la Giunta precisa che le tariffe approvate «rappresentano il limite massimo applicabile agli utenti, come previsto dal D.M. 401/1998».