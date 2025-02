Forio, la carica dei 629 candidati per 7 posti

Come più volte evidenziato in occasione di affidamenti di incarichi esterni, il Comune di Forio “lamenta” una carenza di organico in settori vitali per un efficace funzionamento della macchina amministrativa. Di qui l’esigenza di sopperire temporaneamente. Stani Verde però è corso ai ripari prevedendo l’indizione di ben cinque concorsi per titoli ed esami, il cui iter è già in stato avanzato. E all’“appello” del Comune gli aspiranti al “posto fisso” hanno risposto in massa. Sono infatti ben 629 i candidati per i soli 7 posti da coprire. Considerata la scadenza del termine per le candidature al 23 dicembre, un “regalo” sotto l’albero per l’Ente.

Con determinazione della responsabile del servizio Personale, dott.ssa Gabriella Galasso, sono stati approvati gli elenchi dei candidati ammessi con riserva di successiva verifica della effettiva sussistenza dei requisiti e nominate le commissioni esaminatrici.

Si inizia con il concorso pubblico per la copertura di un posto di funzionario di vigilanza a tempo pieno e indeterminato. Un’assunzione che rientra nel Piano Triennale dei fabbisogni di personale, approvato ad aprile scorso. Il termine per la presentazione delle domande era fissato alle ore 23:59 del 23 dicembre 2024. Entro questa scadenza sono pervenute 49 domande, tutte ammesse con riserva, in attesa della verifica dei requisiti.

La dott.ssa Galasso ha quindi proceduto alla nomina della commissione, così composta: presidente ing. Giovangiuseppe Iacono; componenti esperti ing. Luca De Girolamo e dott.ssa Filomena Schioppa; segretario verbalizzante dott.ssa Antonietta Ferrandino; componente supplente dott.ssa Francesca Iacono. Sono inoltre previsti ulteriori membri specialisti, da nominare con atto successivo, tra cui un esperto in informatica, uno in lingua inglese e un professionista per la valutazione delle competenze trasversali (soft skills).

L’altro concorso è relativo a un posto di funzionario tecnico a tempo parziale (50%) e indeterminato. Anche in questo caso il bando fissava la scadenza per la presentazione delle domande al 23 dicembre 2024. In questo caso sono pervenute 14 candidature, di cui 13 ammesse con riserva e 1 esclusa.

La commissione nominata dalla Galasso risulta così composta: presidente ing. Luca De Girolamo; componenti esperti arch. Federica Verde e arch. Nicola Regine; segretario verbalizzante dott.ssa Antonietta Ferrandino; componente supplente dott.ssa Francesca Iacono. Gli ulteriori membri previsti saranno sempre specialisti in informatica, lingua inglese e valutazione delle soft skills.

CANDIDATURE SOTTO L’ALBERO

Anche il concorso per la copertura di un posto da funzionario amministrativo a tempo pieno e indeterminato fa parte del Piano Triennale dei fabbisogni di personale. Alla scadenza, sempre l’antivigilia di Natale del 2024, 148 le candidature pervenute. Ammesse con riserva 147 e 1 esclusa.

La commissione esaminatrice è così formata: presidente dott.ssa Filomena Schioppa; componenti esperti arch. Nicola Regine e dott. Francesco Schiano Di Coscia; segretario verbalizzante dott.ssa Marisa Morgera; componente supplente: dott.ssa Elisabetta Colella. Da nominare i membri specialisti per informatica, lingua inglese e soft skills.

Il quarto concorso riguarda un posto da istruttore amministrativo a tempo parziale (50%) e indeterminato, sempre previsto nel Piano Triennale dei fabbisogni. Entro il termine del 23 dicembre scorso ben 225 le candidature ricevute. Ne sono state ammesse 211, mentre le restanti 14 escluse.

La commissione nominata è composta da: presidente arch. Nicola Regine; componenti esperti dott. Francesco Schiano Di Coscia e arch. Federica Verde; segretario verbalizzante dott. Raffaele Cacciapuoti; componente supplente dott.ssa Elisabetta Colella. Per informatica e lingua inglese previsti membri specialisti.

Nel fabbisogno approvato era incluso anche il concorso per tre posti da operatori esperti a tempo pieno e indeterminato. Alla data di scadenza del termine “prenatalizio” 216 le candidature presentate, di cui 209 sono state ammesse, mentre 7 sono state escluse.

La commissione esaminatrice è così composta: presidente dott. Francesco Schiano Di Coscia; componenti esperti: arch. Federica Verde e geom. Dario Amoroso; segretario verbalizzante dott.ssa Marilena Cigliano; componente supplente: dott.ssa Elisabetta Colella. Da designare successivamente i membri aggiuntivi per informatica e lingua inglese.

Come detto un vero “boom” di candidature ammesse (629), a fronte di 23 escluse. Riassumendo: per il funzionario di Vigilanza 49 ammessi e nessun escluso; per il funzionario tecnico 13 ammessi e 1 escluso; per il funzionario amministrativo 147 ammessi e 1 escluso; per l’istruttore amministrativo 211 ammessi e 14 esclusi; per gli operatori esperti 209 ammessi e 7 esclusi.

Non resta che attendere l’esito delle cinque procedure concorsuali per “dare ossigeno” agli uffici comunali di Forio, così gravati di lavoro…