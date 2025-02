Forio, iter veloce per i lavori al mercato comunale

Procede speditamente a Forio l’iter per l’intervento presso il mercato di via Matteo Verde, che prevede lavori di manutenzione straordinaria per il recupero delle facciate e la rifunzionalizzazione impiantistica.

Come evidenziato dal responsabile del I Settore Servizio Lavori pubblici, programmazione strategica, Patrimonio ing. Luca De Girolamo, il Comune ha intenzione di «procedere al ripristino delle originali condizioni estetiche e di sicurezza del fabbricato che ospita il mercato comunale di Forio».

Il Documento d’indirizzo alla Progettazione, redatto dall’arch. Nicola Regine, responsabile del Settore VII, è stato già approvato dalla Giunta e prevede un importo complessivo di 236.917,89 euro.

In attesa della redazione e dell’approvazione del progetto esecutivo, il rup De Girolamo si è già attivato per indire la procedura di manifestazione di interesse preliminare alla procedura negoziata per affidare i lavori, finalizzata alla individuazione delle cinque ditte da invitare.

L’avviso di manifestazione di interesse approvato sarà pubblicato all’Albo Pretorio online del Comune e sul sito istituzionale portale Tuttogare Forio.

Nella stessa determina il rup indica anche il gruppo di lavoro costituito per la realizzazione dell’intervento, così formato: per la programmazione della spesa per investimenti lo stesso ing. De Girolamo; per la redazione del D.I.P., collaborazione all’attività del rup e predisposizione dei documenti di gara l’arch. Federica Verde.

Con altra determina il responsabile del I Settore ha provveduto a formalizzare l’affidamento dell’incarico di progettazione esecutiva, direzione lavori e coordinamento in fase di esecuzione, il cui iter era stato già avviato.

Dopo aver riscontrato l’assenza di disponibilità da parte degli altri responsabili di Settore, De Girolamo ha proceduto con affidamento a professionista esterno sull’importo base calcolato in 19.315,93 euro oltre Iva e Cassa. La procedura si è svolta mediante trattativa diretta sul Mepa contrattando con l’ing. Vittorio Pilato di Ischia, «il quale è risultato in grado di fornire il servizio in possesso delle caratteristiche tecniche necessarie, in tempi compatibili con l’esigenza da soddisfare».

L’ing. Pilato ha offerto 19.300 euro “netti” e il rup ha ora concluso la procedura.

L’intento dell’Amministrazione comunale è di procedere speditamente per la realizzazione dei lavori al mercato di Via Matteo Verde.