Forio, iter celere per il muro a Via Montecorvo

Il rup arch. Federica Verde ha pubblicato la lettera di invito e disciplinare di gara per appaltare i lavori di rifacimento del muro di contenimento di via Montecorvo a Forio. Intervento di somma ed estrema urgenza rientrante tra quelli finanziati dall’Ordinanza n. 9 del 10 marzo 2023 del Commissario Legnini. L’importo complessivo ammonta a 250.000 euro, di cui 181.830,32 per i lavori.

Il rup ha quindi indetto la procedura negoziata sotto soglia senza bando con invito a cinque operatori individuati tra quelli iscritti nell’Albo del Commissario delegato, da espletarsi sul Mepa. Il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso sull’importo a base d’asta soggetto a ribasso di 140.247,95 euro.

Gli interventi da realizzare vengono così riassunti: «Realizzazione di una paratia di pali trivellati in c.a. interrati con cordolo in c.a. per 50m di lunghezza; installazione staccionata in legno; demolizione parziale della strada che sovrasta il muro; ricostruzione parziale del muro in pietra con pietrame di recupero, ricostruzione del tratto di strada demolito». La durata dei lavori è prevista in 89 giorni.

Le offerte dovranno pervenire entro il termine perentorio delle ore 12.00 del 19 aprile. La prima seduta pubblica per l’apertura delle buste è fissata per le ore 16.00 del 22 aprile. Una procedura accelerata, così come per tutti gli interventi di messa in sicurezza legati all’emergenza.