Forio, intervento urgente a Cava Campo dopo le piogge di dicembre

Il Comune di Forio ha affidato un intervento urgente per il ripristino della viabilità in via Cava Campo, dove le piogge straordinarie dello scorso dicembre avevano trascinato fanghiglia e detriti sulla carreggiata, compromettendo sicurezza e transitabilità. L’atto è contenuto nella determinazione del responsabile del servizio Manutenzione, Dario Amoroso, datata 10 febbraio 2026.

L’operazione prevede la rimozione del materiale e la messa in sicurezza dell’area. L’importo dei lavori è stato quantificato in 3.760 euro oltre Iva, per un totale di 4.587,20 euro coperti da fondi di bilancio comunale. L’affidamento è avvenuto tramite trattativa diretta sul MePA all’impresa “D’Ambra Giuseppe”, con sede a Forio, ritenuta in possesso dei requisiti tecnici e con posizione contributiva regolare.

Il contratto sarà formalizzato attraverso la piattaforma telematica e la liquidazione avverrà solo dopo la verifica della corretta esecuzione dei lavori e l’acquisizione della fattura. L’intervento rientra nelle attività necessarie a ripristinare le condizioni di sicurezza della rete stradale dopo gli eventi meteorologici eccezionali registrati a fine 2025.