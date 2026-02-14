Forio, interdetto l’accesso alla spiaggia di Cava dell’Isola

Cava dell’Isola senza pace. La forte mareggiata che da giovedì e in particolare venerdì ha colpito il rinomato arenile di Forio, danneggiando anche la struttura del ristorante, ha indotto il sindaco Stani Verde a ordinare l’interdizione dell’accesso alla spiaggia per motivi di sicurezza. Un divieto che interessa anche abitazioni e attività commerciali.

L’ordinanza è stata emessa nella stessa giornata del 13 febbraio dopo il sopralluogo effettuato dalla Polizia Municipale, che ha constatato «l’effettiva gravità dei danni e la reale pericolosità per la pubblica incolumità» a seguito degli eventi atmosferici dei giorni 12 e 13.

Il provvedimento dà atto che i danni segnalati «comportano una situazione di pericolosità per i residenti e per i frequentatori delle aree interessate». Di qui «la necessità di prevenire danni a cose o a persone nonché di salvaguardare la pubblica e privata incolumità».

Il divieto come detto è esteso anche al percorso pedonale pubblico, a case e strutture commerciali, «rimandando a successivi accertamenti tecnici l’eventuale accessibilità ed agibilità degli immobili insistenti nell’area interdetta».

Il primo cittadino richiama l’urgenza di prevenire ed eliminare i gravi pericoli riscontrati. L’ordinanza sindacale pertanto dispone «II divieto di accesso all’area tratto di strada che principia dal civico 57 della pubblica via e che conduce direttamente all’arenile della spiaggia di Cava dell’Isola. Tale divieto si estende anche all’adiacente accesso pubblico pedonale ed interessa le abitazioni private e le attività commerciali ivi esistenti.

Le aree saranno interdette mediante il posizionamento di apposite transenne con l’apposizione delle presente ordinanza e di idonea cartellonistica».

Tra coloro che non sono soggetti al divieto, oltre ai tecnici e alle forze dell’ordine, «il personale della/e ditta/e incaricata/e ad effettuare gli eventuali interventi di eliminazione del pericolo e ove possibile del ripristino dello stato dci luoghi». Sarà infatti necessario intervenire al più presto per “tamponare” questa ennesima emergenza a Cava dell’Isola.

L’interdizione decorre dalla data di emissione dell’ordinanza (13 febbraio) «ed avrà efficacia sino a nuovi provvedimenti», in attesa degli accertamenti tecnici sugli immobili ubicati in zona.