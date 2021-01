Forio, iniziati i lavori di ampliamento e manutenzione del cimitero comunale

➡️Hanno preso il via, presso il cimitero comunale di Forio, i lavori di ampliamento e manutenzione.

👉Dichiara il consigliere Davide Castagliuolo:

“Mi piace informare i nostri concittadini che il giorno 13 gennaio sono inziati i lavori di “ampliamento e manutenzione” del cimitero comunale di Forio. Il progetto definitivo ed esecutivo prevede anche la realizzazione di n. 408 loculi e n. 272 urne cinerarie. Il costo finale é di euro 747.000💶, in parte finanziato con la vendita dei loculi, in parte con un mutuo della cassa depositi e prestiti. Il progetto é stato completamente realizzato da personale interno del nostro ufficio tecnico. La ditta aggiudicatrice dei lavori é la “Santoro costruzioni s r l”. I tempi di realizzazzione e consegna sono di giorni 180. La vendita dei loculi e delle urne cinerarie, iniziata il 3/2/19, non é ancora conclusa, infatti sono disponibili n. 102 loculi e n. 97 urne cinerarie, che possono essere prenotate con apposita richieste presso l’ufficio tecnico comunale. Mi piace sottolineare, infine, che in questo momento, il nostro comune, ha in esecuzione, n. 10 cantieri per lavori pubblici 👷👷‍♂️ per un importo complessivo di oltre 10 milioni di euro.”