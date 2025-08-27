giovedì, Agosto 28, 2025
Forio, infiltrazioni negli spogliatoi del “Calise”

Redazione Web
Negli spogliatoi dello stadio “Salvatore Calise” di Forio si registrano infiltrazioni di acqua piovana. Un “inconveniente” che non ha nulla a che vedere con i lavori di cui è stata oggetto la struttura. Sta di fatto che si è reso urgente provvedere.

Il responsabile del IV Settore – Servizio Manutenzione strade, piazze, scuole e impianti sportivi; Sport geom. Dario Amoroso evidenzia infatti che «in previsione della imminente apertura della stagione calcistica 2025-2026, a seguito di recente sopralluogo effettuato dal responsabile del Settore IV, si è constatata la necessità di provvedere all’esecuzione di interventi di manutenzione ordinaria su alcuni tratti di copertura dei locali adibiti a spogliatoi presso lo Stadio Comunale “Salvatore Calise”, al fine di garantire la piena funzionalità, la sicurezza e il decoro degli ambienti interessati da tali infiltrazioni».

Il costo è stato calcolato in 2.200 euro oltre Iva. Un importo che ha consentito di procedere mediante trattativa diretta sul Mepa, contrattando con la ditta locale “Salvatore Ruggiero”, che ne ha offerti 2.100. La spesa complessiva per eliminare le infiltrazioni in vista dell’inizio della stagione ammonta a 2.562 euro.

Autore

  • Articolo realizzato dalla Redazione Web de Il Dispari Quotidiano. La redazione si occupa dell'analisi e della pubblicazione fedele degli atti e dei documenti ufficiali, garantendo un'informazione precisa, imparziale e trasparente. Ogni contenuto viene riportato senza interpretazioni o valutazioni personali, nel rispetto dell’integrità delle fonti e della veridicità dei fatti.

