Forio, infiltrazioni negli spogliatoi del “Calise”

Negli spogliatoi dello stadio “Salvatore Calise” di Forio si registrano infiltrazioni di acqua piovana. Un “inconveniente” che non ha nulla a che vedere con i lavori di cui è stata oggetto la struttura. Sta di fatto che si è reso urgente provvedere.

Il responsabile del IV Settore – Servizio Manutenzione strade, piazze, scuole e impianti sportivi; Sport geom. Dario Amoroso evidenzia infatti che «in previsione della imminente apertura della stagione calcistica 2025-2026, a seguito di recente sopralluogo effettuato dal responsabile del Settore IV, si è constatata la necessità di provvedere all’esecuzione di interventi di manutenzione ordinaria su alcuni tratti di copertura dei locali adibiti a spogliatoi presso lo Stadio Comunale “Salvatore Calise”, al fine di garantire la piena funzionalità, la sicurezza e il decoro degli ambienti interessati da tali infiltrazioni».

Il costo è stato calcolato in 2.200 euro oltre Iva. Un importo che ha consentito di procedere mediante trattativa diretta sul Mepa, contrattando con la ditta locale “Salvatore Ruggiero”, che ne ha offerti 2.100. La spesa complessiva per eliminare le infiltrazioni in vista dell’inizio della stagione ammonta a 2.562 euro.