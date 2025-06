Forio, incremento delle “strisce blu” a Panza. La nuova disciplina approvata dalla Giunta

Stani Verde “mette mano” ancora alla disciplina della sosta a pagamento, in questo caso a Panza, con l’aggiunta di nuovi spazi destinati alle “strisce blu”.

La Giunta di Forio ha infatti confermato gli stalli di sosta a pagamento già esistenti e deliberato l’istituzione di nuovi alle vie Cavalier Leonardo Impagliazzo, via Madonna delle Grazie, Piazza San Leonardo e Via Parroco Leonardo D’Abundo dall’incrocio con Piazza San Leonardo sino all’incrocio con Via Marisdeo.

Una decisione motivata con la circostanza che il territorio comunale, «soprattutto nel periodo estivo, è soggetto a un notevole aumento della circolazione veicolare e della domanda di sosta, con impatti sulla viabilità e sull’accessibilità».

Di qui la volontà di «promuovere una gestione ordinata, sostenibile ed equa degli spazi di sosta, garantendo: il rispetto della rotazione dei veicoli; il controllo efficace del territorio; la disponibilità di spazi per residenti e visitatori; l’istituzione e la conferma degli stalli a pagamento avviene nel rispetto del principio di proporzionalità e alternanza tra stalli a pagamento (strisce blu) e gratuiti (strisce bianche), come stabilito dalla normativa vigente e dalle circolari ministeriali in materia, in modo da non compromettere il diritto alla sosta gratuita e garantire un equilibrio funzionale e trasparente tra le diverse tipologie di sosta».

Nel dettaglio è stato deliberato di confermare gli stalli esistenti in Via Cavalier Leonardo Impagliazzo e Via Madonna delle Grazie (escluso parcheggio ex Banco di Napoli già oggetto di propria regolamentazione). In Piazza San Leonardo e Via Parroco Leonardo D’ Abundo dall’incrocio con Piazza San Leonardo sino all’incrocio con Via Marisdeo è invece prevista la istituzione di nuovi stalli di sosta a pagamento.

Quanto alla regolamentazione della sosta, la delibera dispone: «Dalle ore 08:00 alle ore 20:00: Sosta regolamentata con ticket a pagamento; sosta gratuita per i primi 20 minuti, valida esclusivamente per la prima sosta nella medesima area, previa esposizione del ticket gratuito rilasciato dal parcometro. La tolleranza gratuita di 20 (venti) minuti si applica esclusivamente alla prima sosta giornaliera per ciascun veicolo all’interno della medesima area di sosta a pagamento. L’accesso alla tolleranza è subordinato all’emissione e all’esposizione del ticket gratuito rilasciato dal parcometro. Le soste successive effettuate con lo stesso veicolo, nella stessa area e nella medesima giornata non usufruiscono di ulteriori periodi di tolleranza.

Dalle ore 20:00 alle ore 08:00: Sosta consentita con ticket o abbonamento; sosta gratuita per i primi 20 minuti, valida esclusivamente per la prima sosta nella medesima area, previa esposizione del ticket gratuito rilasciato dal parcometro. La tolleranza gratuita di 20 (venti) minuti si applica esclusivamente alla prima sosta giornaliera per ciascun veicolo all’interno della medesima area di sosta a pagamento. L’accesso alla tolleranza è subordinato all’emissione e all’esposizione del ticket gratuito rilasciato dal parcometro. Le soste successive effettuate con lo stesso veicolo, nella stessa area e nella medesima giornata non usufruiscono di ulteriori periodi di tolleranza».

E’ stato anche disposto l’aggiornamento della segnaletica verticale ed orizzontale che fornisca indicazioni chiare e precise.

La Giunta ha voluto anche spiegare la finalità della tolleranza gratuita, che «risponde all’obiettivo di: favorire le soste brevi e l’accessibilità rapida ai servizi e alle attività commerciali; incentivare la rotazione veicolare senza penalizzare l’utenza; migliorare l’efficacia dei controlli e la trasparenza del sistema di sosta regolamentata; rafforzare il rapporto di fiducia tra amministrazione e cittadinanza».