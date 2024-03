Forio, incremento del part-time per l’arch. Federica Verde

Il Comune di Forio ha incrementato l’orario di lavoro part-time dell’arch. Federica Verde da 18 a 30 ore settimanali. Una decisione prevista dalla Giunta che relativamente alla organizzazione del capitale umano aveva deliberato, per il 2024, la trasformazione del contratto part time dal 50% all’85% per un funzionario tecnico.

A beneficiarne è stato appunto l’arch. Verde, dipendente con contratto a tempo indeterminato inquadrato nella Area dei Funzionari e delle Elevate qualificazioni (ex cat. D) con il profilo professionale Funzionario Tecnico Lavori Pubblici. Che ha ovviamente accettato la modifica proposta.

La trasformazione è stata formalizzata dal responsabile del Servizio Lavori pubblici, programmazione strategica ing. Luca De Girolamo, che richiama come la Corte dei Conti abbia stabilito che «il semplice incremento orario che non comporti una trasformazione in un contratto a tempo pieno non va computato quale nuova assunzione».

Condizioni che ricorrono in questo caso. Inoltre il relativo incremento di spesa per l’attribuzione del trattamento economico è compatibile con i vincoli di spesa fissati dalla normativa vigente e «l’incremento della spesa di personale che verrà a realizzarsi non incide significativamente sull’obiettivo di progressiva riduzione programmata della spesa di personale».

L’incremento orario per l’arch. Federica Verde decorre dal 1 marzo.