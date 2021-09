Forio InChiostro: gli appuntamenti di oggi 4 settembre 2021

La prima edizione del festival “che prima non c’era”, al via dal 2 al 26 di settembre 2021

Eccoci al terzo giorno del Festival Forio InChiostro. L’iniziativa patrocinata dal comune di Forio e nata sotto la direzione artistica di Corrado Visone, in svolgimento dal 2 settembre presso il caratteristico Chiostro di San Francesco, appena restaurato.

La giornata di oggi vedrà impegnato, per la sezione INCHIOSTRO SIMPATICO, “ArtInGioco”, che stimolerà la creatività dei bambini attraverso laboratori creativi, giochi, animazioni e cacce al tesoro, il tutto in modo divertente e piacevole.

Alle ore 18, per la sezione tutta dedicata ai libri, STAMPE, l’EVENTO PRESENTAZIONE il libro “I Custodi dell’Ordine” di Federica Amalfitano E’ STATO SOSPESO A DATA DA DEFINIRSI CAUSA AVVERSE CONDIZIONI METEO. Pubblicato dalla Collana Starlight nel 2019, è un Urban fantasy con protagonisti quattro ragazzi dai poteri sovrannaturali, che devono fare i conti con una forza primordiale pronta a portare scompiglio nel mondo: il Kaos.

Proseguiremo col primo appuntamento della sezione TIMBRI, dedicata alla divulgazione . Alle ore 19.30, Alessandro Scotti presenterà “Inchiostro nel Fuoco”, storie di pagine, cuori e vite in fiamme, tra spartiti, pellicole e un’Olimpiade.

Alle ore 20.15, nel segmento CONTRAPPUNTI, l’Associazione musicale Note sul Mare in “Musica con le ali…giovanissimi talenti riaccendono la speranza”, ci terrà compagnia nel Chiostro di San Francesco sotto un cielo illuminato dalle stelle, con la sua musica e la sua passione per essa.

Infine, ultimo appuntamento della giornata con la sezione L’INK, grazie alla quale il Festival Forio InChiostro prova a ripristinare il collegamento tra attori e pubblico, che tanto ci era mancato in questo periodo di pandemia. Alle ore 21, verrà messo in scena “Una valigetta di…”, di e con Enzo Boffelli, che, con il suo sguardo ironico e disincantato dalla realtà, nella sua valigetta piena di personaggi mette il suo talento e porta in scena tutta la famiglia.

Le modalità di prenotazione dell’evento sono visibili alla pagina Facebook e Instagram di Forio InChiostro, tramite EventBrite, oppure inviando nome e cognome dei partecipanti al 3271806474. I posti sono limitati, l’ingresso è consentito solo ai partecipanti provvisti di Green Pass in ottemperanza alle attuali normative anti-Covid 19.

“Forio InChiostro è un festival culturale che non c’è mai stato, inedito, a cui hanno voluto aderire tantissime persone anche in maniera autonoma: è un grande risultato per l’isola, perché aggregare tante realtà culturali normalmente slegate e lontane, ha portato a pensare come corpo unico, a rivendicare un’identità culturale proprio isolana che per tanto tempo e infine per la pandemia è rimasta ai margini delle proposte del territorio.

Forio InChiostro altro non è che il mondo della cultura che prende possesso del territorio e ci dialoga, si interroga, si pone in relazione, ecco crediamo che questa relazione con il territorio, mostrare la sua capacità di reinventarsi e di resistere durante una pandemia, rielaborare il materiale culturale e artistico di cui l’isola è naturalmente dotata, sia un’azione non solo bella, ma necessaria. Avvicinare le persone alla cultura, riscoprire la socialità della cultura, renderla non solo vicina, ma letteralmente commestibile, è il nostro modo di riaffacciarci alla cultura ed è meraviglioso che ciò avvenga in una casa che ha per tetto il cielo, come il chiostro francescano di Forio.”