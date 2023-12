Forio in festa per i 100 anni del prof. Domenico Regine

Oggi, 12 dicembre 2023, Forio è in festa. Compie, infatti, 100 anni il prof. Domenico Regine, figura emblematica della comunità all’ombra del Torrione. Persona dal grande cuore, insegnante elementare, baritono e soprattutto esperto in materia previdenziale, si è sempre distinto per le sue doti umane e professionali.

Figlio di una stimata famiglia di onesti lavoratori conosciuta come Zi’ Mine o Zi’ Mineche, dal nome del capostipite, ha speso la sua intera esistenza al servizio degli altri. Dopo gli studi classici fu instradato dai suoi precettori verso l’insegnamento. I corsi serali per i più bisognosi e le prime supplenze furono antesignani di una luminosa carriera. Il nuovo edificio scolastico di Forio lo vide tra i primi fattivi insegnanti, così come Serrara e Sant’Angelo. Conoscitore dei sacrifici dei braccianti agricoli, ben presto divenne un “consulente” ante litteram vicino alle esigenze di quanti si barcamenavano nel mare magnum della Previdenza sociale. Le prime pensioni per i pescatori anziani passarono per la sua scienza in materia. Per le sue doti è stato punto di riferimento dei lavoratori non solo di Forio, ma dell’isola tutta.

Dotato di una calda e melodiosa voce baritonale, ha fatto parte di numerosi cori liturgici negli anni in cui la musica gregoriana andava per la maggiore. Per quanto riguarda il repertorio classico la sua presenza ai concerti ed alle feste è stata sempre accolta con grande consenso. “La strada nel bosco”, “Mamma”, “Solo per te Lucia” i suoi cavalli di battaglia.

Oggi, nei 100 anni di Domenico Regine, Forio festeggia non solo il PROFESSORE, ma anche la propria STORIA fatta di Persone, che con la loro amabilità, il loro sapere, la propria fattività ne hanno scritto le pagine più belle. Auguri, Professore!