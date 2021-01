Forio, il vento, le onde e i kite!

Forte vento e onde alte diversi metri. Uno scenario che non fa che aumetare l’adrenalina a chi ama uno sport unico nel suo genere: il kitesurfing.

Ed eccoli qui, bravissimi e temerari, in una giornata di forte vento di fine gennaio, immortalati da Michelangelo Ambrosini, noto fotografo di Forio.

“Pensavo che a correre sull’acqua potessero essere solo i cormorani e a volare sul mare solo i gabbiani, ma mi sbagliavo, ci sono persone che fanno entrambe le cose destreggiandosi tra onde alte 4 metri” scrive Michelangelo che ha scattato le foto che vedete a corredo di questo articolo, dalla spiaggia della Chiaia a Forio.

Evoluzioni e acrobazie a pelo d’acqua, oltre che giravolte in aria, con sullo sfondo uno dei lungomare più belli di tutti i tempi, quello del comune di Forio, che rievoca arabeggianti fiabe con le sue torri merlate e le sue geometrie mediterranee.

Le colorate vele del kitesurfing hanno costellato il cielo foriano per l’intero pomeriggio, cavalcando le raffiche di vento e le onde che hanno reso il tutto ancor più avvincente e adrenalinico.

Complimenti agli atleti per le splendide evoluzioni (e il coraggio di tuffarsi in un freddo mare d’inverno) e al fotografo per aver regalato al grande mondo del web alcune bellissime ed inedite cartoline.