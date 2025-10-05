Forio, il “San Leonardo” verrà omologato per l’Eccellenza

Il Comune di Forio si è attivato per omologare il campo sportivo “San Leonardo” di Panza per lo svolgimento delle partite del campionato di Eccellenza. Come evidenzia infatti il responsabile del IV Settore geom. Dario Amoroso, competente anche alle strutture sportive, attualmente solo il campo sportivo “Salvatore Calise” è «omologato per disputare attività agonistiche, in particolare campionati di eccellenza delle squadre iscritte alla LND».

Sta di fatto che nel tempo sono aumentate le squadre del territorio foriano iscritte ai campionati della Lega Nazionale Dilettanti e l’Ente ha deciso di andare incontro alle loro esigenze. La struttura è stata oggetto di diversi interventi e ora viene anticipata una bella notizia per le compagini interessate.

Sia l’omologazione del sottofondo che il collaudo del campo da gioco sono di competenza della LND, che tra le documentazioni richieste per dare corso all’istanza prevede anche i relativi impegni di spesa. I costi sono così ripartiti: istanza attestazione di conformità del progetto 7.000 euro, istanza collaudo del sottofondo 3.000 euro, istanza omologazione del campo ultimato 10.000 euro. A tutti gli importi va sommata l’Iva.

Amoroso, dovendo procedere al caricamento dei documenti richiesti dalla LND per poter perfezionare l’istanza, ha dunque adottato la determina di impegno spesa. La somma complessiva impegnata ammonta dunque a 20.000 euro oltre Iva.