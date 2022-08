Forio, il PNRR finanzia la nuova scuola dell’infanzia di Scentone

Sono più che positive le notizie che giungono dal Ministero dell’Istruzione per quanto riguarda il mondo della scuola sul territorio di Forio. Nell’ambito del PNRR è stato ammesso a finanziamento un importante intervento di ristrutturazione edilizia che sarà realizzato presso il plesso che ospita la scuola dell’infanzia in località Scentone



Sul sito del Ministero dell’Istruzione, infatti, sono state pubblicate le graduatorie e le quote di riparto dei progetti presentati dagli Enti Locali per gli investimenti inerenti del decreto del Ministro dell’istruzione 2 dicembre 2021, n. 343.

Il progetto candidato dal Comune di Forio in data 26.02.2022, ammesso a finanziamento per un importo pari a € 1.779.860,44, è denominato “Lavori di ristrutturazione edilizia con demolizione e ricostruzione dell’edificio di scuola dell’infanzia in località Scentone per adeguamento sismico, efficientamento energetico ed incremento del numero dei posti”.