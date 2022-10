Forio il paese dei topacci a zonzo! Ora anche al bancomat

La zuzzimma in strada e l’igiene carente sono i migliori attrattori per i topacci di Forio. L’ultima volta che si sono incontrati, i foriani e i topi, è stato durante un acquazzone di alcuni anni fa e morirono in gran numero sulla spiaggia del porto. Questa volta, invece, hanno fatto compagnia agli avventori del Banco di Napoli di Forio in fila allo sportello bancomat.

E’ assurdo pensare che Forio sia così zozza! Un pericolo igienico evidente e di grandi dimensioni che arriva nel centro di paese. Evidentemente tra Francesco Del Deo, Mario Savio e i Ciummo si ragiona di altro invece che dal paese.