Forio, il nuovo consiglio comunale di Stani Verde sindaco. Del Deo e Vito Iacono entrano

C’è bisogno ancora di qualche ora per avere la certezza definitiva per il consiglio comunale di Forio, nel frattempo questo è quello disegnato dall’ufficio elettorale del Comune e che trova coincidenza con i dati resi da Eligendo, la piattaforma ministeriale dedicata alle elezioni. L’elezione di domenica e lunedì che ha scritto in maniera chiara quale sia il futuro e il destino di Forio ha eletto Stani Verde sindaco con la percentuale del 66,61%.

Nel consiglio comunale risultano eletti in maggioranza:

D’Abundo Leonardo detto Dino

Lavista Jessica Maria detta Jessica

Monti Nicola

Laezza Davide detto David

Angela Albano

Serpico Salvatore

Mattera Giovanni detto Gianni

Patalano Luigi detto Gino

Morgera Alessandro

Savio Gaetano detto Nino

Trofa Francesco detto Franchino

Spataro Antonio detto Siciliano

Mentre in minoranza:

Capuano Pasquale

Del Deo Francesco

Loffredo Domenico detto Mimmo

Iacono Vito

Alle 16.00, presso la Sala Marinai d’Italia si radunerà la commissione elettorale per consegnare la “lista” definitiva degli eletti. La coalizione di Verde, infatti, ha superato il 70% dei