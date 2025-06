Forio, il municipio al Capizzo “passa” per l’Agenzia del Demanio

Il Comune di Forio si è attivato per perfezionare un ulteriore passaggio propedeutico all’acquisizione al proprio patrimonio di quella che doveva essere la caserma dei Carabinieri alla località Capizzo. Come abbiamo riferito nelle settimane scorse, l’importante accordo tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e l’Ente foriano prevede la cessione della proprietà del fondo e della struttura tuttora al grezzo per trasformarla nel nuovo palazzo municipale.

Stani Verde è riuscito laddove i suoi predecessori avevano fallito. E finalmente quel grezzo rimasto abbandonato dagli anni Novanta per lo stop ai lavori a causa dell’assenza di alcuni titoli edilizi e il successivo diniego della Soprintendenza potrà essere trasformato nel “centro vitale” del paese: la casa comunale.

Una conclusione positiva che fino a poco tempo fa non sembrava immaginabile per una vicenda che rappresentava una “macchia” anche per il territorio di Forio, con la presenza di quella struttura al grezzo rimasta incompiuta. Un caso analogo a quello della caserma della Forestale a Casamicciola, quest’ultimo più “recente”. Ora la struttura al Capizzo, da simbolo del degrado e delle contraddizioni italiane diventerà l’esempio di come grazie all’intesa tra le diverse parti coinvolte sia possibile superare certe situazione vergognose.

L’accordo come è noto prevede la cessione all’Arma dei Carabinieri dell’immobile al Rione Genala per la realizzazione ex novo della sede definitiva. Una struttura, quest’ultima, i cui lavori di adeguamento si sono rivelati più complessi del previsto.

Adesso la Giunta ha autorizzato il sindaco a formalizzare la richiesta all’Agenzia del Demanio per il rilascio del nullaosta al trasferimento. Un passaggio obbligatorio.

Ma dalla delibera approvata su proposta dello stesso primo cittadino emerge una ulteriore notizia positiva. Infatti con nota del 13 maggio scorso il Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata – sede di Napoli – ha espresso parere favorevole «al trasferimento al Comune di Forio della proprietà del fondo, comprensivo della struttura allo stato grezzo, originariamente destinati alla realizzazione della caserma dell’Arma dei Carabinieri». Un altro “ostacolo” superato.

La Giunta ne prende atto. La deliberazione richiama anche l’accordo per la sede definitiva dell’Arma al Rione Genala, ricordando che «nella medesima nota è prevista la riallocazione a titolo gratuito delle funzioni previste (sede dei Carabinieri) in altro immobile di proprietà comunale, come da disponibilità già manifestata da parte del comune».

Il trasferimento, come detto, richiede il parere favorevole dell’Agenzia del Demanio, essendo il bene attualmente ancora di proprietà del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Di qui la decisione di procedere, in questa fase, con formale richiesta all’Agenzia del Demanio per l’ottenimento del nullaosta indispensabile al trasferimento del bene in favore del Comune di Forio.

Gli ulteriori adempimenti sia tecnici che amministrativi sono stati delegati al responsabile del Settore Patrimonio e LL.PP.

E’ stata invece rinviata a successiva deliberazione del Consiglio Comunale, subordinatamente all’espressione del parere favorevole dell’Agenzia del Demanio, l’approvazione dell’acquisizione al patrimonio comunale del bene e della destinazione dell’immobile alternativo per la caserma. Una pura formalità, a questo punto.