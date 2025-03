Forio, il Forum dei Giovani prende vita: eletti i rappresentanti con il voto online

Si è ufficialmente costituito il nuovo Forum dei Giovani del Comune di Forio, un organismo partecipativo voluto dall’amministrazione comunale per rafforzare il dialogo tra le istituzioni e le nuove generazioni. Con la determinazione n. 510 del 24 marzo 2025, il Comune ha preso atto dell’esito delle elezioni del Consiglio Direttivo, svoltesi dal 21 al 24 marzo tramite la piattaforma digitale Votafacile.it. Un’operazione che segna un passo avanti nel processo di coinvolgimento civico giovanile, all’insegna dell’innovazione, dell’inclusione e della trasparenza.

Il Forum nasce da un lungo percorso normativo e amministrativo. Già nel 2019, con la delibera consiliare n. 22, Forio aveva sancito l’adesione alla Carta europea della partecipazione dei giovani alla vita comunale e regionale, ma è solo con la delibera n. 6 del 24 gennaio 2025 che è stato approvato il regolamento ufficiale del Forum. Quest’ultimo ne definisce composizione, requisiti di accesso, modalità operative e obiettivi: promuovere la partecipazione attiva dei cittadini tra i 16 e i 34 anni, valorizzandone idee, energie e contributi nel governo locale.

Partecipazione digitale e trasparente: eletti i rappresentanti delle Commissioni

Il 28 gennaio 2025 è stato pubblicato l’avviso pubblico per aderire al Forum, suscitando un buon riscontro: 59 le richieste pervenute, di cui 56 risultate ammissibili. Dopo la convocazione della prima assemblea, tenutasi il 7 marzo in modalità mista presso la sala consiliare del Comune, si è deciso di procedere con l’elezione del Consiglio Direttivo in forma digitale. L’affidamento alla ditta Didanet S.r.l. per l’utilizzo della piattaforma di e-voting ha garantito un sistema sicuro, rapido e accessibile anche da remoto, abbattendo le barriere fisiche alla partecipazione.

Le elezioni si sono svolte dal 21 marzo alle ore 12:00 fino alle 8:00 del 24 marzo. I candidati erano suddivisi in quattro Commissioni tematiche: ambiente, infrastrutture e innovazione, cultura e turismo, inclusione e diritti sociali. I risultati hanno visto l’elezione di Marianna Castaldi come capogruppo della Commissione A, con Giovanni Odierno come vice; Michela Guarracino capogruppo della Commissione C, seguita da Marco Verde come vice; e Francesco Raul Verde capogruppo della Commissione D, affiancato da Lucia Lombardi. Per la Commissione B, essendosi verificata una parità di voti tra Andrea Agliata e Stefano Patalano, sarà compito dell’assemblea stabilire le rispettive cariche. Come previsto dal regolamento, la prima seduta del Forum dopo le elezioni sarà dedicata alla convalida degli eletti, passo indispensabile per l’effettivo insediamento degli organi.

La determina, firmata dal responsabile del servizio Filomena Schioppa, certifica inoltre l’assenza di conflitto d’interessi e ribadisce che l’intero processo si è svolto nel rispetto della normativa vigente. Con la nascita del Forum dei Giovani, Forio si dota di uno strumento concreto per costruire una comunità più partecipativa e inclusiva, in cui le nuove generazioni possano incidere realmente sul futuro del territorio. Una sfida che parte dalla fiducia nei giovani e che trova nelle nuove tecnologie un potente alleato.