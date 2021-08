Forio, il dissesto stradale continua a produrre contenziosi

Il Comune di Forio si ritrova ad affrontare ben tre ulteriori contenziosi causati dal dissesto stradale. Di sicuro se provvedesse a mettere in sicurezza le arterie comunali, l’Ente risparmierebbe tempo e denaro…

Sta di fatto che nel primo caso il Comune ritiene che l’incidente lamentato da Ivan Buonomano non sia provato. Il sinistro si sarebbe verificato in località Zaro, secondo quanto sostenuto dall’utente della strada che si è rivolto al Giudice di Pace. Il dirigente del II Settore infatti evidenzia in determina che «Vista la relazione della P.M. con la quale si rappresenta che in merito al lamentato incidente non è stata redatta alcuna relazione di servizio, per cui allo stato, non essendo possibile accertare quanto dedotto nell’atto di citazione, si ritiene necessaria la verifica in sede giudiziaria per quanto afferente la pretesa risarcitoria». Dunque il Comune si costituirà in giudizio e sarà difeso dall’avv. Lucia Buono con studio a Barano per un compenso di 350 euro oltre Iva, Cpa e spese.

Per un incidente verificatosi a novembre del 2017, Domenico Cirillo, ha ritenuto di scegliere la strada della negoziazione assistita per i danni riportati dal suo motoveicolo. Il legale del Comune, avv. Carmine Passaro, ha trasmesso un preventivo per la valutazione, ma appare necessaria anche la nomina di un perito tecnico. La scelta è caduta su Raffaello Alessandro De Angelis di Casamicciola Terme e la spesa impegnata ammonta a 104 euro.

Un’altra negoziazione assistita, stavolta per un sinistro più vicino nel tempo, verificatosi il 15 aprile scorso in via Bocca e causato a quanto pare dalla presenza di buche che hanno provocato danni fisici ad Antonio Viola. L’incarico legale è stato conferito all’avv. Francesco Fiorillo con studio a Napoli. Il compenso ammonta a 350 euro oltre Iva e Cpa, di cui 150 per la fase di negoziazione assistita e 200 per il giudizio dinanzi al Giudice di Pace nel caso questa dovesse dare esito negativo.