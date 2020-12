Forio, il consiglio comunale approva il PUC

Il comune di Forio, dopo anni di studi, dibattiti e “grafici” che sono rimbalzati di ufficio in ufficio, finalmente si è dotato del tanto atteso PUC (Piano Urbanistico Comunale). Esatto, ieri mattina, in una seduta di consiglio comunale svoltasi in presenza presso la sala conferenze “Lucia Capuano – Molo Borbonico”, è stata scritta una pagina importante della storia presente e futura del territorio del comune di Forio.

La seduta, che ha visto presenti tutti i consiglieri di maggioranza (salvo che a metà seduta Luigi Patalano ha lasciato l’aula) e per l’opposizione assente solo Stani Verde, è stata aperta con un l’osservanza di un minuto di silenzio in memoria di Luigi Parascandolo, storico consigliere ed assessore del comune di Forio, e di un ricordo di Gaetano Verde, padre del consigliere Stani Verde. Dopo le operazioni di apertura della seduta, il consigliere dott. Domenico Loffredo ha presentato una mozione al Presidente del consiglio comunale, avente ad oggetto la richiesta, chiara e precisa, di prevedere che i distributori automatici di “cannabis” vengano posizionati in aree controllabili e lontano da luoghi sensibili. Una mozione che parte da lontano e che ha lo scopo di aumentare la sicurezza dei cittadini prevenendo possibili comportamenti errati e dannosi. Approvata all’unanimità la mozione presentata dal consigliere dott. Domenico Loffredo, gli interventi sono subito entrati nel vivo del primo punto all’ordine del giorno: l’approvazione del Piano Urbanistico Comunale (PUC), studi specialistici, valutazione ambientale strategica integrata con la valutazione di incidenza, regolamento urbanistico edilizio comunale, atti di programmazione degli interventi. Le domande, tutte presentate dall’opposizione, sono state rivolte a chi materialmente ha redatto e collezionato tutti gli atti, l’arch. Antonio Oliviero, figura tecnica e molto esperta della materia.

“Con l’approvazione del PUC – ha dichiarato il Sindaco di Forio, Francesco Del Deo – stiamo compiendo un importante passo avanti nella storia del comune di Forio e, finalmente, potremo avere una azione amministrativa non più imbrigliata in alcuni settori.”

Al PUC, lo ricordiamo, si è giunti dopo anni di studi, di valutazioni e di incontri, oltre che di pareri richiesti alle autorità preposte e di aggiornamenti continui dei documenti, fino a giungere ad uno strumento quanto più rispondente alle esigenze del territorio foriano.

La seduta del civico consesso, con l’approvazione del PUC e il riconoscimento del debito fuori bilancio che componeva il secondo ed ultimo punto all’ordine del giorno, è stata conclusa con la votazione, in entrambi i casi favorevole, della sola maggioranza.