Forio, il comandante riorganizza la Polizia Municipale. Nuovi capi Servizio a seguito dei pensionamenti e del concorso

A seguito delle nuove assunzioni e delle variazioni in organico, legate anche al pensionamento di un dipendente, il comandante della Polizia Municipale di Forio ing. Giovangiuseppe Iacono ha proceduto a modificare l’organizzazione del VI Settore con la nomina di nuovi responsabili di Servizio.

L’organizzazione del Settore era stata “disegnata” con una determina adottata a febbraio 2023. Precedentemente, nel 2019, era stata attribuita la funzione di responsabilità della II Unità Operativa al dott. Giuseppe Amalfitano.

Il 1 marzo scorso è stato collocato in quiescenza il luogotenente Ciro Verde, ma nel frattempo, come è noto, il Comune ha concluso il concorso bandito per la copertura di un posto Area dei funzionari ad elevata qualificazione – profilo funzionario di vigilanza (ex cat. D) a tempo pieno ed indeterminato. Anzi, dopo l’approvazione della graduatoria di merito definitiva a maggio, dopo due mesi si è provveduto allo scorrimento della stessa per una seconda assunzione.

Il comandante ha innanzitutto revocato la determina del 2019 che attribuiva la funzione di responsabile della II Unità Operativa al dott. Giuseppe Amalfitano. Ha quindi nominato i tre nuovi responsabili di servizio con decorrenza dal 1 agosto.

Il responsabile dell’attività del Comando è il luogotenente Salvatore Castellaccio. Le attività comprendono: segreteria; economato; personale; centrale operativa; servizio ricezione e accesso atti; centralino; disabili; emissione ordinanze e regolamenti comunali; informazioni anagrafiche, trasporti, servizio pubblico di linea e non di linea, servizi pubblici di autonoleggio da piazza e da rimessa con relativi adempimenti. Responsabile del C.E.D. – Sistema Informatico Comunale, Transizione Digitale è la dott.ssa Francesca Bianco.

LE RESPONSABILITA’ AI NEO ASSUNTI

Responsabile della I Unità Operativa è stato nominato il sottotenente Salvatore Rullo, vincitore del concorso. Le attività di competenza dell’Unità sono: polizia giudiziaria; vigilanza urbanistica; edilizia; pubblica sicurezza; notifica atti di polizia giudiziaria edilizia; controllo cantieri dati in custodia al sindaco; attività produttive; commercio su suolo pubblico e privato; esercizi pubblici; mercati; controllo suolo pubblico, abusivismo commerciale in forma ambulante; controllo; pubblicità ed affissioni; cura degli automezzi in dotazione, ogni altra incombenza inerente l’attività specifica del servizio.

Responsabile della II Unità Operativa Polizia Stradale diventa il secondo assunto mediante scorrimento della graduatoria, ovvero l’istruttore direttivo sottotenente Giuseppe Amalfitano. L’Unità ha competenza su: viabilità; violazione Codice della strada; segnaletica; rilevamento sinistri stradali; vigilanza per la tutela e il patrimonio comunale, dell’ordine e del decoro cittadino; vigilanza per l’osservanza di leggi e regolamenti, ordinanze di polizia urbana, rurale per l’edilizia, igiene, soccorso pubblico e calamità in caso di privati e pubblici infortuni; statistiche Istat incidenti stradali; restituzione veicoli sequestrati; cura degli automezzi in dotazione; rappresentanza, cerimoniale, manifestazioni civili e tenuta del gonfalone in collaborazione con il capo Settore; controllo veicoli rimossi; gestione sanzioni; accesso atti; contenzioso; infortuni sul lavoro; riscossione proventi per contravvenzioni e illeciti amministrativi e relative procedure per la loro definizione; rapporti e denunce inerenti ai fatti contravvenzionali; affittanze; immigrazione; accertamenti in ordine alle residenze; notifica atti; cura degli automezzi in dotazione; assistenza alla protezione civile; igiene e sanità; ecologia e ambiente; vigilanza sull’osservanza del divieto di abbandono, scarico, deposito incontrollato dei rifiuti in aree pubbliche e private soggette ad uso pubblico; randagismo, ogni altra incombenza inerente l’attività specifica del servizio.

Ovviamente ai capi Servizio verrà assegnata «una retribuzione di posizione proporzionata al rapporto di lavoro rispettivamente di Agente di Polizia Municipale cat. C, Istruttore Amministrativo cat. C e di funzionario di vigilanza (ex cat. D)».