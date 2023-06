Forio, il cartello ignorante! Amministrazione nuova, metodo vecchio

Mentre il sindaco, forse, è occupato a gestire qualche guaio di Forio lasciato da Francesco Del Deo, negli uffici del comune di Forio qualcuno continua a prendere ordini dai vecchi amministratori. E, la cosa più bella, è che questa mattina è apparso questo segnale con tanto di logo istituzionale del comune e descrizione “a cura del comando vigili di Forio”.

Ora, a parte l’ordinanza non pubblicata – come altre – sull’albo pretorio forse per nascondere il significato e per nascondere il “cosa”, i cittadini si chiedono cosa avvenga tutti i giorni dalle 10.30 alle 13.00 e dalle 17.30 alle 02.00?

Un cartello, pagato dai cittadini di Forio per avvisare i residenti del piccolo spazio all’ingresso di Forio che negli orari indicati vengono ripresi quando entrano e quando escono dalle proprie abitazioni? A cosa serve realizzare un sistema di videosorveglianza – pagato dai foriani – per verificare 10 metri quadrati di strada chiusa? Un ricatto istituzionale? Una cambiale elettorale? Il perseguimento di un metodo intimidatorio? Questo è il nuovo corso dell’amministrazione di Stani Verde? Che inizia con la I di ignoranza e la N di nascosto?

la schermata dall’albo pretorio del comune di Forio con il filtro ordinanze e i numeri mancanti degli atti emessi dall’ente…