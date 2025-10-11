domenica, Ottobre 12, 2025
Forio ha “fame” di parcheggi, nuova ricerca di aree

Pubblicato l’avviso per manifestazione di interesse. Gli spazi privati da acquistare o prendere in locazione dovranno avere determinate caratteristiche, come la vicinanza ai centri urbani e l’assenza di elevati rischi idrogeologici

di Redazione Web
Prosegue da parte del Comune di Forio la ricerca di aree private da acquistare o prendere in locazione, per soddisfare la “fame” di parcheggi sul territorio.
Su input della Giunta, la responsabile del Settore VIII arch. Federica Verde ha provveduto ad approvare e pubblicare l’avviso pubblico finalizzato all’acquisizione di manifestazioni di interesse.

Al contempo ha anche nominato la commissione giudicatrice che dovrà valutare le proposte, così composta: presidente la stessa arch. Verde; componenti l’ing. Mauro Pizzuti Miragliuolo, dipendente del Settore I, e l’ing. Luca De Girolamo, responsabile di quel Settore. Il termine per la presentazione delle domande scade alle ore 10.00 del 29 ottobre.

L’avviso, dopo aver evidenziato la volontà dell’Amministrazione guidata da Stani Verde di realizzare nuovi parcheggi, ricorda che il Comune è sprovvisto di aree di proprietà che possano essere destinate a tale scopo.
Segue la descrizione delle aree, che dovranno presentare le seguenti caratteristiche: almeno una superficie pianeggiante di almeno 600 mq; accesso carrabile; ubicazione all’interno ovvero nelle vicinanze dei centri urbani di Forio e Panza.

Per la valutazione delle proposte di vendita o locazione verranno seguiti determinati criteri: «Distanza dalle principali strade di collegamento: aree collocate in contesti centrali saranno oggetto di maggiore premialità rispetto a contesti isolati, in quanto distanze maggiori sono ritenute svantaggiose dalla necessità di facile ed agevole fruizione dello stesso per i fini di cui al presente bando. Distanza da luoghi di pubblico interesse: aree collocate nelle vicinanze di luoghi/immobili ove sono allocate funzioni di pubblico interesse saranno oggetto di premialità; Accessibilità carrabile all’area: requisito indispensabile per facile ed agevole fruizione degli stessi, essendo lo scopo del presente bando quello di locare/acquistare aree da destinare alla realizzazione di nuovi parcheggi. Distanza dalle linee del trasporto pubblico».

Determinante si rivelerà anche l’assenza di vincoli idrogeologici. L’avviso infatti specifica che «la gravità del rischio sarà oggetto di valutazione. Aree con rischi elevati saranno esclusi dalla procedura». Una “logica” misura precauzionale.
A seguito della valutazione delle proposte che perverranno verrà stilata una graduatoria di merito. Il prezzo di acquisto o il canone di locazione da corrispondere sarà stimato secondo il valore di mercato.

  • Articolo realizzato dalla Redazione Web de Il Dispari Quotidiano. La redazione si occupa dell'analisi e della pubblicazione fedele degli atti e dei documenti ufficiali, garantendo un'informazione precisa, imparziale e trasparente. Ogni contenuto viene riportato senza interpretazioni o valutazioni personali, nel rispetto dell’integrità delle fonti e della veridicità dei fatti.

