Forio, guasto alla linea elettrica: notte di lavori per evitare il blackout

Redazione Web
Intervento urgente tra Citara e Panza. Strada chiusa dal Bagno Teresa al Parco Poseidon fino alle 8 di domani

Forio si prepara a una notte di lavori urgenti per evitare un possibile blackout su larga scala. Un grave guasto alla linea elettrica dell’Enel, che alimenta la zona di Citara e buona parte della frazione di Panza, ha reso necessario un intervento immediato di scavo per la riparazione.

Al momento la corrente è fornita da una linea di riserva, ma i tecnici avvertono che la situazione resta critica: un sovraccarico potrebbe interrompere l’erogazione dell’elettricità in una vasta porzione del territorio comunale. Per questo motivo l’operazione non può essere rinviata.

I lavori prenderanno il via oggi, venerdì 15 agosto, alle 21. L’area interessata è il tratto stradale che, dal lido Bagno Teresa, conduce al Parco Termale Poseidon. Lì la circolazione resterà interdetta fino al termine delle operazioni, previsto per le 8 di domani, sabato 16 agosto.

Il Comune invita residenti e turisti a prestare attenzione alla segnaletica, a seguire le indicazioni sul posto e a collaborare per garantire che l’intervento possa concludersi senza ritardi.

  • Articolo realizzato dalla Redazione Web de Il Dispari Quotidiano. La redazione si occupa dell'analisi e della pubblicazione fedele degli atti e dei documenti ufficiali, garantendo un'informazione precisa, imparziale e trasparente. Ogni contenuto viene riportato senza interpretazioni o valutazioni personali, nel rispetto dell’integrità delle fonti e della veridicità dei fatti.

IL DISPARI QUOTIDIANO Iscr. Trib. NA. al n. 19 del 21.04.2015 Editoriale Ischia srl - Via Michele Mazzella, 202 80077 Ischia (Na) Direttore responsabile: Gaetano Di Meglio

