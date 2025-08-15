Forio, guasto alla linea elettrica: notte di lavori per evitare il blackout

Intervento urgente tra Citara e Panza. Strada chiusa dal Bagno Teresa al Parco Poseidon fino alle 8 di domani
Forio si prepara a una notte di lavori urgenti per evitare un possibile blackout su larga scala. Un grave guasto alla linea elettrica dell’Enel, che alimenta la zona di Citara e buona parte della frazione di Panza, ha reso necessario un intervento immediato di scavo per la riparazione.
Al momento la corrente è fornita da una linea di riserva, ma i tecnici avvertono che la situazione resta critica: un sovraccarico potrebbe interrompere l’erogazione dell’elettricità in una vasta porzione del territorio comunale. Per questo motivo l’operazione non può essere rinviata.
I lavori prenderanno il via oggi, venerdì 15 agosto, alle 21. L’area interessata è il tratto stradale che, dal lido Bagno Teresa, conduce al Parco Termale Poseidon. Lì la circolazione resterà interdetta fino al termine delle operazioni, previsto per le 8 di domani, sabato 16 agosto.
Il Comune invita residenti e turisti a prestare attenzione alla segnaletica, a seguire le indicazioni sul posto e a collaborare per garantire che l’intervento possa concludersi senza ritardi.