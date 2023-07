Forio, guardie ambientalicontro il “sacchetto selvaggio”

Ugo De Rosa | Per combattere il fenomeno del “sacchetto selvaggio”, ovvero l’abbandono indiscriminato di rifiuti sul territorio l’Amministrazione comunale di Forio ha deciso di tornare ad avvalersi della collaborazione di volontari appartenenti ad associazioni ambientaliste. La Giunta presieduta da Stani Verde ha dunque fornito al responsabile del III Settore indirizzi per il potenziamento del Nucleo Ecologia.

Nella delibera in premessa si evidenzia di ritenere doveroso, «per un Comune turistico come Forio definire come prioritario il controllo del territorio durante il periodo estivo, e soprattutto prendere atto della necessità di raggiungere elevati livelli di raccolta differenziata, in quanto oltre che obbligo di legge, rappresenta l’unico modo per difendere l’ambiente e per evitare i disagi scaturenti dalla chiusura delle discariche».

Fissando come obiettivo prioritario da raggiungere da parte dell’Amministrazione comunale l’aumento della percentuale di raccolta differenziata. Un obiettivo che «può essere raggiunto esclusivamente attraverso un severo controllo del territorio al fine di ridurre al minimo gli sversamenti incontrollati di rifiuti in violazione delle Ordinanze sindacali che ne disciplinano le modalità».

Sta di fatto che per i controlli risulta insufficiente l’organico della Polizia Municipale. Infatti la delibera dà atto «che tale compito non può essere assolto solo ed esclusivamente dal Corpo dei Vigili Urbani, vista la sua esiguità e dato atto degli ingenti impegni che già devono assolvere».

E’ stato dunque dato mandato al dirigente del III Settore «affinché cerchi un’Associazione Ambientalista riconosciuta dal Ministero dell’Ambiente ed autorizzata ad effettuare il controllo del territorio disponibile a svolgere compiti di sorveglianza in materia ambientale, in affiancamento al Corpo di Polizia Municipale nel territorio del Comune di Forio».

Tra Comune e associazione verrà una convenzione che disciplinerà «gli ambiti operativi di tale accordo per il potenziamento del servizio di sorveglianza ambientale, fornendo alla stessa associazione solo ed esclusivamente i mezzi necessari al raggiungimento dello scopo prefissato (a titolo esemplificativo: automezzi, assicurazione degli automezzi, benzina, divise, materiale di cancelleria, eventuale dotazioni hardware, rimborso delle spese documentate esclusivamente riferite al servizio prestato)».

Il budget annuo assegnato per tale iniziativa ammonta a 5.000 euro.

Non è la prima volta che si ricorre a questa soluzione, tanto che la Giunta evidenzia che, «come da esperienza passata, gli introiti derivanti dalle attività di controllo e repressione del fenomeno dell’abbandono incontrollato di rifiuti faranno incassare al Comune di Forio una somma nettamente superiore all’impegno di spesa previsto».

Trasgressori delle ordinanze sulla raccolta differenziata avvisati: a Forio fioccheranno le multe!