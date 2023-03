Forio, gli appalti del Pnrr per asilo e materna saranno gestiti da Invitalia

Come è noto il Comune di Forio beneficerà dei finanziamenti nell’ambito del Pnrr per due progetti, il primo per “Lavori di ristrutturazione edilizia con demolizione e ricostruzione dell’edificio di Scuola dell’Infanzia in località Scentone per adeguamento sismico, efficientamento energetico ed incremento del numero dei posti” e il secondo per la realizzazione di un asilo nido sempre allo Scentone. Fondi che rientrano nel Piano per i servizi di educazione e cura per la prima infanzia con l’obiettivo di «migliorare l’offerta educativa sin dalla prima infanzia e offrire un aiuto alle famiglie, incoraggiando la partecipazione delle donne al mercato del lavoro e la conciliazione tra vita familiare e professionale, con priorità per le strutture localizzate nelle aree svantaggiate del Paese e nelle periferie urbane, allo scopo di rimuovere gli squilibri economici e sociali ivi esistenti, nonché progetti volti alla riconversione di spazi delle scuole dell’infanzia attualmente inutilizzati, con la finalità del riequilibrio territoriale».

La novità, approvata dal dirigente del I Settore Urbanistica arch. Marco Raia, è che il Comune in qualità di soggetto attuatore si avvarrà del supporto tecnico-operativo dell’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa, ovvero Invitalia per l’affidamento dei servizi tecnici e dei lavori. L’Anci e Invitalia, hanno infatti sottoscritto un accordo finalizzato proprio a supportare i soggetti attuatori per la gestione delle procedure di appalto al fine di ridurre la tempistica. Una opportunità tanto più preziosa in quanto, come sottolinea Raia, «è necessario che gli interventi ammessi a finanziamento siano collaudati e rendicontati entro il 30 giugno 2026, pena la decadenza dal finanziamento stesso».

E dunque Raia ha ufficializzato la decisione di avvalersi di Invitalia quale Centrale di Committenza, affinché «proceda, per conto del Comune di Forio, in qualità di Soggetto Attuatore, alla indizione, gestione e aggiudicazione della procedura per l’aggiudicazione di Accordi Quadro con procedura di gara aperta, da realizzarsi mediante piattaforma telematica, per la conclusione di accordi quadro con più operatori economici per l’affidamento di lavori o di lavori in appalto integrato per la costruzione, riqualificazione e messa in sicurezza di asili nido, scuole e poli dell’infanzia, nonché alla stipula di tali Accordi Quadro con gli operatori economici aggiudicatari».

Una iniziativa che non comporterà alcun onere per il Comune, in quanto questi sono a carico della convenzione stipulata tra il Ministero dell’Economia e delle Finanze e Invitalia. Una scelta dunque conveniente «in termini di riduzione degli oneri amministrativi, riduzione dei tempi di affidamento ed attuazione dei lavori».