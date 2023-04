Forio: gli amici di Stani stanno muti, quelli di Del Deo, suonano fino alle 2.00

Gaetano Di Meglio | La storia si ripete e a Forio, purtroppo, non insegna. O meglio, conferma che certe scelte sono dirette e poco corrette anche in campagna elettorale. Anzi, esaspera ancora di più e divide il paese, dice Gianni Matarese, davvero, in Guelfi e Ghibellini.

Mentre ad Ischia Enzo Ferrandino è in attesa di una proposta che arrivi dagli imprenditori della Riva Destra per la gestione della “movida” (e si avvia alla cancellazione delle due “C”) e dello “stop” alla musica, a Forio Francesco Del Deo apre una finestra danzaiola e pro-movida anche per la primavera. Una finestra che farà fare impresa solo ai suoi amici. O a quelli che gli hanno garantito il voto.

Il sindaco ha firmato l’Ordinanza che deroga per il periodo dall’8 aprile a 2 maggio la musica fino alla 2 di notte.

Del Deo prende atto della richiesta da parte di alcuni esercizi pubblici siti nel Comune di Forio, in particolare di quelli ubicati nella zona della cosiddetta “Movida”, di svolgere attività musicale, in deroga alla sopracitata ordinanza, per il periodo delle festività Pasquali correnti nonché delle successive settimane comprendenti le festività del 25 aprile e 1 maggio; Considerato che trattasi di un periodo che tradizionalmente vede un incremento del flusso turistico sul territorio; vista la vigente ordinanza nonché la normativa in vigore in materia; ritenuto per quanto sopra assentire a quanto richiesto, in deroga e in via eccezionale, al fine di creare maggiori occasioni di lavoro nonché ampliare l’offerta turistica rivolta in particolare ai giovani limitatamente al periodo, il sindaco ordina di dare atto della premessa narrativa che costituisce parte integrante e sostanziale della presente ordinanza e di consentire, così come già previsto dall’ordinanza 119/2019, a tutti gli esercizi pubblici siti nel Centro Storico, Via F. Di Lustro, Via E. Di Lustro, Corso F. Regine, Via Matteo Verde, Piazza Luca Balsofiore, Piazza Matteotti e Piazza San Leonardo di svolgere attività di intrattenimento musicale solo dal vivo fino alle ore 24.00 all’esterno, vietando, in ogni caso, l’utilizzo di apparecchiature di amplificazione sonora e l’uso di strumenti elettronici ed elettrici, ad eccezione di manifestazioni patrocinate ovvero autorizzate dal Comune. Di consentire, invece, per la restante parte del territorio comunale, tenuto conto della peculiarità dello stesso, la diffusione sonora sino alle ore 1.00 all’esterno e fino alle ore 2.00 all’interno dei pubblici esercizi, in deroga e in via eccezionale e limitatamente al periodo dal 08/04/2023 al 02/05/2023.

Attenzione, però, la questione è meramente comunale. E l’elenco delle strade indicato è una chiarissima divisione in buoni e cattivi.

Pasquale Capuano ci ha insegnato che “Forio non è solo il tratto di strada tra il Soccorso e il porto turistico” e, infatti, solo “tra il Soccorso e il porto turistico” si può suonare e fare musica fino alle 2.00. Altrove, a pochi metri di distanza, tutto chiuso e tutto muto alle 24.00.

Pure a Piazza San Leonardo, a Panza. Appunto, perché, “Forio non è solo il tratto di strada tra il Soccorso e il porto turistico”. L’ordinanza musicaiola di Del Del in campana elettorale che divide, ancora di più, il paese in due. E con la discesa in campo di Capuano, ovviamente, è curioso leggere che la “via” del Zi Carmela non rientri in quelle del silenzio. Un inizio non male, Pascà. “Forio non è solo il tratto di strada tra il Soccorso e il porto turistico”