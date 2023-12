Forio, gli alberi di Natale dai rifiuti del mare

RecuperiAmo il Natale il progetto voluto dal Comune (in particolare da me, se serve saperlo) in uno con la Marina del Raggio Verde e la Scuola Forio 1.

I bambini hanno lavorato da più di un mese alla trasformazione di materiali recuperati dal mare e plastica, in addobbi per l’albero di Natale. Sulla banchina erano allestiti alberi di Natale fatti con reti di pesca. Dopo aver addobbato gli alberi i bambini hanno ascoltato letture sul mare a cura della LAAV letture ad alta voce, hanno ricevuto infine un regalino per la loro partecipazione.

Si ringrazia:

Marina del Raggio Verde

Pescatori di Forio

LAAV

La dirigente e le maestre del Comprensivo Forio 1

Alessandra Calabrese, per la conduzione della mattinata