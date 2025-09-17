Forio, giunta completata: D’Abundo nominato assessore. In consiglio subentra Paolo ‘Oriali’ Di Maio

Il Comune di Forio ha un nuovo assessore. Con decreto sindacale n. 27 del 17 settembre 2025, il sindaco Stanislao Verde ha nominato Leonardo D’Abundo, consigliere comunale eletto alle amministrative del maggio 2023, membro della Giunta. La decisione, formalizzata e resa nota attraverso gli atti ufficiali, comporta per D’Abundo la decadenza automatica dalla carica di consigliere, come previsto dall’articolo 64 del Testo Unico degli Enti Locali, trattandosi di un comune con popolazione superiore ai 15mila abitanti.

Il provvedimento si inserisce nel quadro della riorganizzazione dell’esecutivo municipale guidato da Verde, insediatosi dopo la proclamazione del 22 maggio 2023. Il decreto precisa che, al momento, la nomina riguarda esclusivamente l’ingresso in giunta, mentre l’assegnazione delle specifiche deleghe assessorili avverrà con un successivo atto. L’accettazione della carica sarà condizionata, come previsto dalla legge, alla dichiarazione di assenza di cause ostative.

La comunicazione della nomina sarà portata all’attenzione del Consiglio comunale nella prima seduta utile. Contestualmente, il decreto sarà pubblicato all’Albo Pretorio e notificato a tutte le figure istituzionali competenti, tra cui il vicesindaco, gli altri assessori, il presidente del Consiglio e il segretario generale.

Con la nomina di Leonardo D’Abundo ad assessore comunale, la giunta guidata dal sindaco Stanislao Verde può dirsi ora completa. Si chiude così il cerchio della squadra amministrativa che dovrà accompagnare Forio nella seconda parte del mandato iniziato nel maggio 2023.

La scelta di D’Abundo, formalizzata con decreto sindacale il 17 settembre, apre automaticamente la procedura di surroga per il suo posto in Consiglio comunale. Secondo quanto stabilito dalla normativa, il seggio vacante sarà attribuito al primo dei non eletti, Paolo “Oriali” Di Maio. Sarà dunque il Consiglio comunale, entro i prossimi dieci giorni, a dover prendere atto della sostituzione e ratificare ufficialmente l’ingresso del nuovo consigliere.

L’arrivo di Di Maio in aula consiliare segna un passaggio significativo non solo per gli equilibri politici, ma anche per il rafforzamento della rappresentanza all’interno della maggioranza. Con la giunta ormai definita e il Consiglio in via di assestamento, l’amministrazione Verde si prepara a rilanciare l’azione di governo, chiamata ad affrontare i nodi cruciali della programmazione territoriale, delle politiche sociali e della gestione dei servizi.