Forio, gara deserta per i prefabbricati adibiti a scuole

Gli interventi di adeguamento strutturale e funzionale della maggior parte delle scuole presenti territorio di Forio hanno reso necessario predisporre delle strutture prefabbricate per consentire lo svolgimento delle lezioni durante il periodo di esecuzione dei lavori. Una iniziativa che ha incontrato però al momento un ostacolo imprevisto, con la prima gara indetta che è andata deserta.

L’Amministrazione comunale si è attivata per tempo e la Giunta ha dato mandato alla responsabile del Settore VIII «di procedere, in tempi brevi, alla pubblicazione di un avviso di manifestazione di interesse finalizzato a rilevare la disponibilità di privati alla locazione di aree da destinare alla allocazione temporanea di strutture prefabbricate ad uso scolastico». L’avviso è stato pubblicato e il termine per la presentazione è scaduto il 27 giugno.

Occorreva però reperire i fondi per il noleggio dei prefabbricati. Il sindaco Stani Verde ha così chiesto al Commissario Legnini di «voler valutare la possibilità di stralciare parte del finanziamento di cui all’intervento ex Ordinanza Speciale N° 3 del 11/04/2023 di importo pari a 2.9M euro circa con il codice OS/FO/02, da rimpinguare successivamente con fondi comunali, per la realizzazione di una scuola prefabbricata di 14 aule oltre servizi igienici costituita da due moduli di dimensioni orientative 15×30 da allocarsi presso area già individuata dalla Amministrazione…».

L’intervento in questione è appunto quello “di realizzazione di edificio, a forte prefabbricazione, da destinare temporaneamente ad uso scolastico, in località Panza”, finanziato per 2.904.024 euro.

Legnini ha accolto la richiesta di “anticipazione” limitatamente all’importo del noleggio dei moduli. Dal quadro economico approvato dalla Giunta il costo del noleggio ammonta a 498.300 euro, quello delle opere edili complementari a 75.000, per un importo complessivo di 740.272,48 euro.

Sempre il commissario ha comunicato che per l’affidamento il Comune può avvalersi delle disposizioni dell’Ordinanza Speciale n.3/2023, ovvero semplificazioni e accelerazioni che consentono una procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara.

Il rup, il responsabile del I Settore – Servizio Lavori pubblici, Edilizia scolastica e sportiva ing. Luca De Girolamo ha indetto la procedura di gara negoziata senza bando mediante piattaforma Mepa con il criterio del minor prezzo. L’importo stimato del contratto ammonta a 502.886,40 euro, di cui 498.300 per servizi oltre ad oneri della sicurezza.

Qui si è materializzato l’ostacolo. Infatti alla scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, le ore 9.00 del 9 luglio, non è pervenuta alcuna domanda di partecipazione. Non è rimasto che prendere atto che la procedura è andata deserta e dunque della necessità di procedere a una nuova indizione.

Intanto il tempo scorre inesorabile e infatti il rup evidenzia che «risulta necessario procedere con la massima urgenza, in considerazione dell’avvio del nuovo anno scolastico e della necessità di garantire una sede per lo svolgimento delle attività scolastiche».

Approvati lo schema del bando di gara e il disciplinare, il responsabile del Settore I ha indetto la nuova procedura di gara. Con la speranza che questa volta venga presentata almeno un’offerta.