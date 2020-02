Forio. Finanziamento regionale, verso il parquet al PalaCasale

Il Palazzetto dello Sport di Forio alla località Casale potrà finalmente fruire di una nuova e adeguata pavimentazione in parquet. Il Comune, dovendo intervenire per migliorare le condizioni di fruibilità di questa struttura, ha aderito alla manifestazione di interesse pubblicata dalla Regione Campania. La Giunta regionale, infatti, ha deciso di destinare le economie derivanti dall’attuazione del Programma Summer Universiade 2019 al finanziamento di interventi ad opera dei Comuni e destinati al ripristino ed innovazione funzionale e tecnologica degli impianti sportivi esistenti. Stabilendo che ogni intervento urgente sarà finanziato con un massimo di 60.000 euro.

Del Deo ha dunque colto la palla al balzo e ha fatto redigere dal I Settore il progetto esecutivo per i lavori di “straordinaria manutenzione per sostituzione pavimentazione sportiva Palazzetto dello Sport di Forio in via Casale”.

L’importo totale del progetto sfora il finanziamento massimo assegnabile, essendo pari a 82.778 euro. I soli lavori, oneri compresi, costeranno 65.212,50 euro. Ed infatti il Comune dovrà co-finanziare l’opera.

La Giunta ha comunque approvato il progetto esecutivo e la candidatura al finanziamento, nominando rup l’arch. Federica Verde del I Settore. Ovviamente la delibera contiene anche l’impegno «a garantire la residua somma di euro 22.778,00 a copertura dell’importo complessivo necessario alla realizzazione dell’intervento».