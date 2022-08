Forio far west, mazzate al Punta del Sole

Non si sono ancora placati gli animi per la rissa che si è verificata in zona Fortino, a Forio, che gli agenti del Commissariato di Ischia, si sono dovuti precipitare al centro per sedare un’altra rissa, questa volta, all’interno dell’Hotel Punta del Sole.

Al momento, la rissa sarebbe dovuta per una cattiva prestazione alberghiera. Gli ospiti, infatti, avrebbero reagito alle cattive condizioni delle offerte e, dalla loro reazione, sarebbe stato necessario l’arrivo della Polizia. Blindato l’accesso all’Hotel dopo l’arrivo del vicquestore Ciro Re, sembra che la proprietà abbia “deciso” di risarcire gli ospiti di quanto versato.