Forio fa a “pezzettini” il piano paesaggistico della Regione con 54 motivi

Con la delibera n. 120 del 30 aprile 2025, il Comune di Forio si è espresso in modo chiaro e articolato contro alcuni aspetti fondamentali della sezione funzionale del Piano Paesaggistico Regionale (PPR) adottato dalla Regione Campania per l’Ambito Territoriale Identitario dell’Isola d’Ischia. Le osservazioni approvate dalla Giunta municipale non si limitano a puntualizzazioni marginali: si tratta di una vera e propria operazione di “smontaggio” del quadro normativo proposto dalla Regione, in nome di una pianificazione più aderente alle esigenze locali, alle specificità del territorio e alla storia amministrativa dell’isola.

Il contesto: una pianificazione imposta dall’alto

Nel documento si legge come il PPR adottato con la DGRC n. 751 del 21 dicembre 2024 sia percepito dalle amministrazioni locali — non solo Forio, ma anche gli altri Comuni dell’isola — come uno strumento calato dall’alto, che ha ignorato elaborati già prodotti e proposte ufficialmente trasmesse alla Regione oltre vent’anni fa. Tali documenti, redatti dallo Studio Ferrara Associati nel 2002, rappresentano secondo Forio un patrimonio tecnico-scientifico largamente superiore in dettaglio e pertinenza rispetto allo schema regionale oggi in discussione.

La critica principale è che lo schema attuale, pur nella sua finalità condivisibile di anticipare la pianificazione per favorire la ricostruzione post-sisma e post-frana, ignora le dinamiche locali e la progettualità già maturata sul territorio. Un’opportunità persa, secondo il Comune, che ribalta così l’accusa di inerzia spesso rivolta agli enti locali.

Errori tecnici e contraddizioni normative

Forio punta il dito contro una lunga serie di incongruenze tecniche e giuridiche: si va dalla “superficialità nella descrizione dei vincoli paesaggistici” fino a una “erronea individuazione territoriale” delle aree soggette a tutela, come nel caso del vincolo del DM 9 settembre 1952. L’amministrazione comunale segnala anche l’anacronistica equiparazione di tutti gli edifici ante 1945 a beni monumentali, un’interpretazione che discende da un’errata lettura della legge 1089/1939 e che potrebbe bloccare ogni intervento sul costruito, anche per edifici privi di valore storico effettivo.

Altro punto dolente: la totale assenza, nel nuovo PPR, di indicazioni sulle procedure per il rilascio di pareri paesaggistici sui condoni edilizi. Un vuoto normativo che, in un territorio segnato da eventi sismici e dalla presenza diffusa di insediamenti precari, rischia di paralizzare l’azione amministrativa e urbanistica.

L’elenco puntuale delle osservazioni: 54 aree sotto la lente

Le osservazioni presentate dal Comune non si fermano alle critiche generali: sono 54 i siti e le aree individuate puntualmente, dai rioni baraccati (De Pretis, Genala, Principessa Margherita, San Severino, Umberto I, ecc.) a comparti sensibili come Zaro, Citara, Punta Imperatore, Monticchio, San Vito e il Piazzale del Soccorso.

Per ciascuna area, Forio chiede correzioni cartografiche, reinterpretazioni normative, o addirittura esclusioni dal perimetro di tutela. Una mole di rilievi che testimonia un’analisi minuziosa e una presa di posizione netta, volta a prevenire non solo disagi gestionali, ma anche un’ondata di contenziosi giuridici.

Un modello di “osservazioni attive”

Forio, insomma, non si limita a opporsi: propone una visione alternativa. Chiede di consentire la manutenzione dei muri di cinta tradizionali lungo le strade, l’utilizzo di reti a maglia larga al posto di barriere opache, e il rispetto dell’identità architettonica del territorio nelle recinzioni. Interventi “di dettaglio” che rivelano un approccio consapevole, teso a garantire la tutela del paesaggio senza ingessare lo sviluppo urbano.

Il segnale di Forio

Le osservazioni del Comune di Forio rappresentano un caso emblematico di resistenza argomentata a una pianificazione regionale percepita come centralista e scollegata dalla realtà locale. In gioco non c’è solo la difesa di specifici interessi urbanistici, ma un’idea di autonomia gestionale e di pianificazione partecipata che reclama ascolto e rispetto.

Il “no” di Forio al PPR — articolato, motivato e costruttivo — non è un atto di mera opposizione, ma l’espressione di una volontà: quella di affermare che anche i piccoli Comuni, quando si tratta di paesaggio, sanno parlare la lingua della tutela, ma con il proprio accento. Quello del luogo.

Ecco come Forio “smonta” il PPR: un’analisi dettagliata delle osservazioni al Piano Paesaggistico Regionale

Tutela paesaggistica e opere edilizie minori

Forio contesta la rigidità delle norme paesaggistiche proposte nel PPR, che renderebbero difficili anche interventi semplici ma essenziali. Tra le richieste principali, figura la possibilità di effettuare lavori di manutenzione sui muri di cinta, a condizione che vengano rispettate le tipologie costruttive tradizionali. Viene inoltre proposta una disciplina specifica per le recinzioni: il Comune chiede di vietare l’uso di materiali non consoni al contesto paesaggistico (come cannucce, stuoie o pannelli plastificati) e di consentire invece l’impiego di reti metalliche rivestite in legno, purché a maglia larga e con altezza massima di due metri. L’obiettivo è quello di evitare che tutto il patrimonio edilizio esistente venga trattato indistintamente come storico, con conseguenti blocchi operativi.

Osservazioni localizzate: 54 casi specifici

Le osservazioni spaziano su tutto il territorio comunale, e si concentrano su quattro grandi aree: zone urbane, infrastrutture pubbliche, ambiti naturali e insediamenti precari.

Per quanto riguarda le zone urbane e le frazioni, Forio richiede rettifiche cartografiche per aree come Casale, Panza, Citara, San Francesco, Monticchio e Capizzo, dove alcune particelle risultano erroneamente vincolate. Anche spazi di rilevanza pubblica come il Piazzale del Soccorso, il Palazzo municipale e il Mercato comunale sono inclusi nelle osservazioni: qui il Comune chiede che non vengano applicate prescrizioni paesaggistiche troppo stringenti, per non compromettere l’operatività e la funzione pubblica degli edifici.

Nel campo delle infrastrutture e dei servizi, le critiche più forti riguardano l’inclusione di importanti tratti stradali — come Via Spina Vola, Montecorvo, Via Monticchio e Via Baiola — nelle aree soggette a vincoli, cosa che ostacolerebbe gli interventi di manutenzione e sicurezza. Situazione analoga per alcune strutture scolastiche e per l’infanzia, come l’asilo di San Vito, quello in Via Cardinale Lavitrano e il polo scolastico, per i quali si teme l’impossibilità di realizzare adeguamenti funzionali.

Sul fronte ambientale, il Comune riconosce il valore di aree come Zaro, il Bosco di Campotese, Monte Panza e le zone verdi di Marecoco, ma contesta la rigidità delle prescrizioni proposte, che rischiano di compromettere la possibilità di una gestione sostenibile. Lo stesso vale per spazi come il vivaio comunale, alcuni belvederi e parchi urbani, che secondo l’amministrazione dovrebbero essere disciplinati con criteri più flessibili.

Una posizione particolarmente netta viene espressa in merito agli ex insediamenti precari: Forio si oppone all’idea che i rioni baraccati — come De Pretis, Zerbi, Genala, Pescatori, Principessa Margherita, San Severino e Umberto I — vengano automaticamente vincolati come se fossero realtà monumentali. Il Comune ne chiede esplicitamente il riconoscimento come aree potenzialmente trasformabili, da riqualificare nell’ambito di programmi di rigenerazione urbana.

Contestazioni giuridiche e istituzionali

A livello normativo, il Comune solleva questioni di grande rilievo. Innanzitutto contesta l’assunto secondo cui tutti gli edifici realizzati prima del 1945 dovrebbero essere considerati automaticamente monumenti, evidenziando l’assenza di fondamento giuridico in tale interpretazione. Inoltre, denuncia l’assenza di una disciplina per il rilascio dei pareri paesaggistici relativi ai condoni edilizi, ignorando così protocolli e accordi precedenti, come quello del 2001. Un altro punto critico è la mancata valorizzazione del piano paesaggistico redatto dallo Studio Ferrara nel 2002, che Forio — e gli altri Comuni isolani — avevano trasmesso ufficialmente alla Regione, senza mai ricevere alcun riscontro.

Proposta unitaria con gli altri Comuni dell’isola

Forio non è sola in questa posizione. Già nel 2002, insieme agli altri cinque Comuni dell’isola, aveva partecipato alla redazione di un piano paesaggistico unitario, che la Regione Campania non ha mai preso in considerazione. Le amministrazioni comunali dell’isola chiedono oggi che quel documento venga riesaminato, aggiornato e integrato nel nuovo PPR, perché rappresenta — a loro dire — uno strumento più approfondito e adatto alle peculiarità dell’isola rispetto a quello adottato dalla Regione.

In sintesi, il Comune di Forio intende correggere errori materiali e cartografici, evitare che vincoli paesaggistici troppo estesi paralizzino lo sviluppo locale, e rivendicare il diritto a partecipare in modo attivo alla costruzione di uno strumento di pianificazione che sia davvero calibrato sul proprio territorio. Le osservazioni non si limitano a dire “no” al PPR regionale, ma costituiscono una proposta alternativa, articolata e tecnicamente fondata, per una tutela del paesaggio che sia sostenibile, condivisa e concreta.