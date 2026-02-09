Forio, ecco le “Zone 30” sulle strade comunali e gli attraversamenti pedonali rialzati

La Giunta municipale di Forio ha approvato un atto di indirizzo politico-amministrativo per rafforzare la sicurezza stradale e tutelare pedoni, ciclisti e utenti più esposti al rischio. Il provvedimento, adottato nella seduta del 6 febbraio, prevede la realizzazione di attraversamenti pedonali rialzati e l’istituzione di Zone 30 in concomitanza con i lavori di rifacimento del manto stradale già programmati o in corso.

L’obiettivo è ridurre la velocità dei veicoli nei tratti urbani più frequentati e migliorare la visibilità degli attraversamenti, intervenendo soprattutto nelle aree dove la promiscuità tra traffico e flussi pedonali aumenta il rischio di incidenti. Tra le strade individuate come prioritarie figurano via Provinciale Panza, via Madonna delle Grazie e via G. Mazzella, in prossimità di strutture ricettive, attività commerciali e servizi frequentati.

Gli attraversamenti rialzati saranno realizzati secondo le direttive tecniche ministeriali e affiancati da segnaletica verticale e orizzontale, dispositivi luminosi e strumenti per aumentare la visibilità notturna. Contestualmente il Comando di Polizia Municipale provvederà all’istituzione delle Zone 30 e all’adozione delle ordinanze di disciplina della circolazione.

Il provvedimento, dichiarato immediatamente eseguibile, punta a integrare gli interventi di manutenzione stradale con misure strutturali di moderazione del traffico, con l’obiettivo di rendere più sicuri i percorsi urbani e proteggere in particolare l’utenza debole.