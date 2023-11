Forio, ecco la temporary school! Finalmente! Inizia la “nuova vita” per il Plesso D’Abundo a Panza

Gaetano Di Meglio | Un paese che si trova a celebrare l’inaugurazione di una scuola temporanea è un paese destinato a morire sotto il peso del suo stesso corpo. Il conto degli anni di attesa è un’azione vana. Fermare il tempo al terremoto del 21 agosto 2017 e farlo ripartire l’8 agosto del 2023 è una follia che un paese, almeno normale, non si può concedere. Tuttavia questa è la realtà. Tuttavia questo è il nostro paese. Quel paese che da 21 agosto 2017 vede i suoi figli entrare una scuola temporanea dopo il sisma il 7 novembre 2023. La colpa, è scontato dirlo, è di tutti quelli che si sono ostinati a dire no ai moduli scolastici nei giorni dopo il terremoto e di tutti quelli che, in questi anni, hann o finta di agitarsi nel da fare.

Ripetersi che “le chiacchiere stanno a zero” è solo un placebo. Il resto è solo rabbia e, purtroppo, zero indignazione.

Con una cerimonia non-cerimonia, ieri mattina, Stani Verde e un nutrito gruppo di amministratori della sua maggioranza, il commissario Giovanni Legnini e la preside reggente di Forio 2, Giuseppina Di Guida, hanno salutato il primo giorno di scuola nelle sette aule ricavate dalla Palestra del plesso D’Abundo.

Certo, qualcuno griderà al diritto allo sport e alla necessità di avere un posto dove poter esercitare educazione civica, ma è anche vero che sulla bilancia resta più importante l’aver garantito agli studenti di Panza delle aule accoglienti, moderne e sicure dove poter affrontare questot anno scolastico.

STANI VERDE: “AULE BELLISSIME. VI CHIEDO POCHI SACRIFICI”

All’inaugurazione, sotto voce e a fari spenti, il sindaco di Stani Verde è stato più che chiaro: «Questa mattina, finalmente, i ragazzi sono entrati in aule nuove, realizzate in questa palestra e, devo dire, bellissime. Grazie al grande lavoro del commissario Legnini noi potremo donare alla nostra comunità una scuola nuova e dal punto di vista sismico molto sicura. Purtroppo, c’è da fare questo piccolo sacrificio. I bambini si sono dovuti spostare momentaneamente in questa scuola provvisoria che, ripeto, è una bellissima sistemazione, in attesa dei lavori che dureranno circa un anno. Contiamo di donare alla nostra comunità una scuola sicura entro un anno.

Sindaco, spieghiamo il progetto. Il plesso D’Abundo verrà demolito e ricostruito. Un plesso che aspettava questo intervento da oltre un decennio…

«Sì, una parte del plesso verrà completamente demolita e ricostruita, un’altra parte verrà adeguata sismicamente. Lavori importanti. Non ti nego che io da genitore ero sempre preoccupato perché i miei figli hanno praticamente vissuto i loro anni della giovinezza in questo plesso. Mia figlia ancora studia qui, in queste classi, e c’era non poca preoccupazione. Ora grazie all’intervento del commissario, abbiamo i fondi necessari perché con il sisma c’erano stati dei danni molto gravi ed eravamo veramente tutti molto preoccupati. Oggi possiamo regalare ai giovani di oggi e a quelli di domani una scuola sicura».

In conclusione, a giorni il Comune firmerà l’acquisto di un terreno limitrofo a questa zona per poter ampliare tutto il comparto del D’Abundo, che si arricchirà di una piscina comunale. Ma immagino che la nuova struttura andrà comunque a completare quello che è il complesso scolastico.

«In un immediato futuro. Nel presente, tuttavia, dobbiamo creare altre aule, altre scuole provvisorie, perché ci sono altri interventi da fare e necessitiamo sul territorio di altri spazi provvisori. Successivamente, naturalmente, siccome stiamo acquistando un terreno di oltre 13.000 metri quadri, c’è spazio per realizzare anche altre iniziative importanti, altre strutture importanti. E il nostro sogno, che sicuramente vedremo realizzato con lo sforzo di tutta l’Amministrazione, è anche quello di regalare una piscina comunale in una zona dove si sa che abbiamo l’acqua sotto i piedi, perché è presente una fonte termale».

Legnini: “un esempio di celerità ed efficienza dell’Amministrazione di Forio”

L’altro protagonista della giornata, il commissario Legnini ha visitato e salutato tutti gli alunni di Forio 2 per poi commentare con noi.

Commissario, la prima opera della ricostruzione pubblica post sisma. In qualche modo, nonostante questa sia una scuola provvisoria, è però il primo intervento che viene completato nell’opera di ricostruzione post sisma.

«Sì, innanzitutto è un esempio di celerità ed efficienza dell’Amministrazione di Forio. L’ordinanza che finanzia questo intervento, che ha una finalità transitoria come sappiamo, è dell’8 di agosto. In poco più di due mesi sono stati realizzati i lavori ed inizia l’intervento strutturale finalizzato a mettere in sicurezza, ad ammodernare, recuperare e rendere appunto più efficiente, più bella la scuola in via definitiva.

Sarà il primo cantiere della ricostruzione pubblica. In verità c’è quello di Lacco Ameno, del Principe di Piemonte, che però è finanziato con altre risorse alle quali ne abbiamo aggiunte di ulteriori, sempre con l’ordinanza speciale. Ed è il primo di una serie che mi auguro progressiva. Partiranno i lavori ad altre due scuole a breve, nell’arco di due tre mesi, a Casamicciola e si completerà quella di Lacco Ameno. Insomma, finalmente si parte con la ricostruzione pubblica e questi sono gli effetti delle decisioni assunte nei mesi scorsi».

Nei giorni scorsi abbiamo letto l’ordinanza che aggiornava il piano degli interventi urgenti da realizzare, 366 interventi urgenti, e che dava il via libera ad altri dieci. Magari in questa scuola che vediamo accogliere i ragazzi possiamo anche raccontare quelli che possono essere gli interventi. Ci sembra di aver capito che a via Giovanni Mazzella, con l’aiuto del commissario della frana e dell’emergenza 2022, si siano velocizzati i lavori.

«Anticipo che a quegli interventi a cui lei si riferiva di aggiornamento, di approfondimento, di rimodulazione, si aggiungeranno a breve altri 28 interventi, dei quali quattro molto importanti nel Comune di Forio, che si è munito di un programma di prima messa in sicurezza del territorio molto ambizioso che sta già procedendo su diversi versanti. Questo tema della sicurezza è di assoluta priorità: sicurezza del territorio, sicurezza degli edifici, insieme ai principi proprio della rigenerazione urbana, costituisce il faro della sostenibilità, il faro dell’attività ricostruttiva. Cioè quel primo blocco di interventi, il secondo di recente finanziato con delibera del Consiglio dei ministri. E poi c’è il piano degli interventi strutturali. Abbiamo avviato finalmente, oltre alla ricostruzione pubblica, anche l’opera di messa in sicurezza del territorio. Non dobbiamo e non possiamo fermarci. Bisogna andare avanti. Trasmettere fiducia ai cittadini e all’esterno. Facciamo sul serio nel mettere in sicurezza l’isola».

Il sindaco nell’ultimo Consiglio comunale aveva annunciato un piano per la rimozione di alcuni massi che incombono sulla testa dei foriani da tanti anni. Mi sembra un intervento da 2 milioni di euro, ma ci può fornire qualche dettaglio in più?

«È uno degli interventi che sarà a breve finanziato e che presto sarà avviato».

IL BOX: I LAVORI REALIZZATI

L’importo complessivo a base di gara è pari a 369.980,51 euro, di

cui 93.063,55 per costo della manodopera e 1.840,70 per oneri

della sicurezza. L’importo a base d’asta soggetto a ribasso

ammonta dunque a 368.139,81 euro.

Anche se i lavori sono necessari per l’adeguamento funzionale a provvisoria sede didattica, «una buona parte degli stessi saranno delle migliorie importanti al successivo utilizzo della Palestra».

Dunque opere che resteranno alla fruizione della comunità. Il rup De Girolamo così sintetizza gli interventi previsti: «1. Sostituzione delle finestre, con infissi a tenuta termica e con possibilità di apertura elettrica; 2. Sostituzione impianto di riscaldamento e raffrescamento; 3. Adeguamento impianto idraulico per servizi igienico sanitario; 4. Divisori interni di cartongesso di altezza 7 m e con certificazioni antincendio e statiche idonee all’intervento; 5. Posizionamento porte interne e sostituzione di porta d’ingresso a norma; 6. Adeguamento dell’impianto elettrico».