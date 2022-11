Forio. È sempre più emergenza sicurezza per pedoni e soggetti con difficoltà motorie

Ida Trofa | Non si placano le proteste in quel di Panza a Forio per la perenne e mai garantita mobilità pedonale. “Ogni giorno rischiamo la vita solo per portare la spesa a casa” ci spiega Anna, una cittadina di Forio residente a Panza. Malumori e dissenso all’operato della pubblica amministrazione tra i cittadini. Le proteste dei residenti della popolosa zona muovono contro quella che sembra essere una perenne emergenza a cui Sindaco, amministratori e anche funzionari pubblici destinano solo disinteresse. In primis il comando Vigili che non segnala né interviene sull’urgenza, benchè il governo locale investa milioni di euro per vedere assicurato un servizio che invece troppo spesso non viene reso. “Un problema mai risolto che segnaliamo da anni. Ma noi non ci arrendiamo, neppure dinanzi al disinteresse. Qua bisogna che ci sia una presa di coscienza. Questo non può essere un paese civile se non consente alla sua gente, agli anziani, ai bambini, ai disabili, di camminare in sicurezza neppure per tornare a casa”

Indice puntato contro l’inefficienza amministrativa. L’attuale situazione in cui versa il paese non depone a favore dell’operato del Sindaco Francesco Del Deo apparso poco attento a tali problematiche, irrisolte da tanto, troppo tempo.

“Ci rivolgiamo al vostro quotidiano per essere aiutati. C’è bisogno di un intervento serio e fattivo. Così non se ne può più”.

I cittadini non ci stanno e provano a smuovere l’opzione pubblica su un tema particolarmente cogente e di difficile soluzione. L’isola non è un paese per pedoni!

“Noi cittadini di Panza non in condizioni di camminare per strada in sicurezza. I pedoni, disabili, bambini mamme con passeggini, tutti rischiamo la vita quotidianamente – ci spiegano alcuni residenti della nota frazione nel comune di Forio- l’abbiamo comunicato tantissimo volte che è pericoloso e bisogna fare qualcosa- concludono spiegando le necessità e le urgenze di rivedere un sistema di circolazione che costantemente mette a dura prova la vivibilità.

“Noi da tempo ci battiamo per avere almeno dall’ angolo dove ha sede la Pro loco Panza fino all’ ex uffici Stato Civile, un marciapiede o che venga messa in sicurezza l’arteria, cosi che anche chi non ha un veicolo possa camminare per il paese. Cosi non se ne può più. Fra suoli pubblici, strisce blu, mercati etc etc è solo commercio e scopo di lucro, mentre noi cittadini non siamo tutelati in niente. Se non facciamo il ticket per parcheggiare veniamo multati perché non rispettiamo le legge. E chi governa il paese, chi non fa niente per disabili e persone con difficoltà motorie, pensando che già se sei in forma non riesci a camminare senza rischiare che ti investono, ebbene loro che non rispettano la legge, loro che non mettono in sicurezza i pedoni. Che esempio danno? Chi li controlla o sanziona questo modo irresponsabile? Non ci stancheremmo mai di gridare il nostro sdegno finché non ci verranno garantiti i nostri diritti sacrosanti. Ora basta. Sindaco Del Deo vieni a Panza è viene a vedere come siamo messi. Garantisci la nostra sicurezza stradale”

Richieste legittime e più che una perplessità grava sulla necessità di un ritorno ad una mobilità sicura e che sia garantita per tutti. Soprattutto il problema si pone per le persone svantaggiate a cui non viene consentito di muoversi e vivere i propri lunghi, il paese. Ancor di più la questione si pone per le persone con disabilità a cui on. Reso il minimo servizio. Basterebbero corridoi preferenziali, corridoi e spazi dove potere accedere con la carrozzina senza rischiare di essere investiti ad ogni metro di strada. In questo modo si dà la possibilità a tutti di potersi spostare anche senza l’assistenza di terze persone, soprattutto di farlo in piena sicurezza e tranquillità.

Le richieste dei residenti di Panza sono del tutto legittime e soprattutto condivisibili La mobilità poter così dire sociale nei nostri territori, oggi più che mai, dovrebbe essere l’obbiettivo di una politica degna e partecipe dei bisogni della sua comunità, uno dei più importanti servizi socio-assistenziali poiché consente al cittadino di sentirsi parte integrante della comunità e di usufruire liberamente dei servizi. Purtroppo ad Ischia ed in particolare a Panza non è cosi.