Forio, è mazzata dal Tar…con gli interessi: 225 mila euro agli Iacono

Gaetano Di Meglio | Un’altra mazzata si è abbattuta sul Comune di Forio, condannato dal Tar a pagare oltre 200mila euro ai ricorrenti per somme non versate che risalgono agli anni ’90 del secolo scorso, quando peraltro l’Ente venne dichiarato in stato di dissesto. Il contenzioso si è trascinato per tutti questi anni e il debito onorato in tranche per quanto riguarda la sorta capitale, ma senza il pagamento degli interessi. Ed è anche andata bene al Comune, in quanto i ricorrenti chiedevano somme ben superiori. Come molto più cospicue sono quelle che in effetti l’Ente aveva già versato. L’effettivo debito ancora da onorare è stato ora determinato con precisione dai giudici amministrativi alla luce di una parziale prescrizione.

A ricorrere al Tar Campania Giuseppe, Carlo, Domenico e Mariano Iacono, in qualità di eredi dell’originario creditore Alessandro. Chiedendo l’integrale esecuzione del decreto ingiuntivo del 4.1.1993, rinotificato in forma esecutiva in data 4.4.2016 e della sentenza del Tribunale civile di Napoli del 8.2/25.3.1995, rinotificata in forma esecutiva in data 7.4.2016, passata in giudicato, per essere stata confermata in appello con sentenza del 4.6/13.6.1997 della Corte di appello di Napoli.

A novembre del 1991 venne dichiarato lo stato di dissesto finanziario del Comune e tra il 1993 e il 1994 nominata la Commissione straordinaria di liquidazione deputata ad amministrare la gestione dell’indebitamento pregresso del Comune di Forio e ad adottare tutti i provvedimenti per l’estinzione dei relativi debiti.

IL DECRETO INGIUNTIVO

Proprio nelle more della gestione commissariale, il dante causa dei ricorrenti otteneva un decreto ingiuntivo ai danni del Comune e ben due sentenze del tribunale civile, di cui la seconda confermata in appello. La gestione commissariale, come detto, onorava parzialmente il debito, ammesso alla massa passiva. E stiamo parlando di miliardi delle vecchie lire, ovvero più di un milione di euro! Per la precisione, 2.977.554.860 di lire, pari a 1.537.778,75 di euro solo per la sentenza del 1995. Più altre centinaia di migliaia di euro. Mica noccioline…

Non venivano però liquidati gli interessi già accertati con le sentenze passate in giudicato. La Commissione liquidatoria approvava il rendiconto della gestione nel 2006 e il dissesto cessava “ufficialmente” a gennaio 2007.

Le somme richieste ammontavano a qualche centinaio di migliaia di euro e nel ricorso si evidenzia che «il Comune non ha soddisfatto i crediti vantati neanche a seguito di intimazione regolarmente notificata in data 19.9.2016». Siamo arrivati ai giorni nostri… I ricorrenti sostengono anche «che i crediti vantati non si sono prescritti essendo intervenuti una serie di atti interruttivi: la lettera raccomandata del 19/09/2006, protocollata presso il Comune di Forio in pari data e i numerosi atti giudiziari intervenuti successivamente».

IL “PICCOLO” CREDITO DEL COMUNE

Il Comune si è costituito in giudizio sollevando una serie di eccezioni preliminari di inammissibilità del ricorso per omesso deposito di copia autentica dei provvedimenti di cui si chiede l’ottemperanza e perché i provvedimenti di cui si chiede l’ottemperanza non sono titoli esecutivi, oltre che per qualche vizio “formale”. Ha quindi eccepito l’intervenuta prescrizione «del credito al pagamento degli interessi, in quanto il primo atto interruttivo (intimazione notificata il 19.9.2016, di cui si contesta la ricezione) sarebbe intervenuto allorché il termine quinquennale di prescrizione del credito agli interessi maturati dal 1992 e fino al 2006 sarebbe prescritto». Tesi suffragata da una sentenza della sezione distaccata di Ischia del 2011, che sarebbe stata confermata in appello (ma nella realtà le cose stanno diversamente, come evidenziato in sentenza). Richiamando infine una sentenza del Tar del 2021 che dava torto ai ricorrenti per carenza di legittimazione, non avendo provato la qualità di eredi dell’originario creditore.

Quanto al merito, ha contestato l’inottemperanza sostenendo che «le somme dovute sulla base dei titoli azionati sarebbero state integralmente corrisposte». Non mancando di censurare i conteggi svolti. Evidenziando infine in compensazione un proprio controcredito che però ammonta a soli 25.096,86 euro di spese di giudizio. Un contenzioso fitto di pronunce, per un debito che ha visto in ballo somme più che sostanziose.

Il collegio della Seconda Sezione del Tar Campania ha respinto gran parte delle eccezioni dell’Ente. Sui titoli esecutivi, ha precisato: «La circostanza che parte ricorrente abbia erroneamente identificato nel corpo dell’atto quale titolo esecutivo la sentenza di primo grado e non quella d’appello non può, dunque, determinare l’inammissibilità della domanda, poiché sussistono tutti i presupposti sia di tipo formale (menzione della sentenza della Corte d’appello nel novero dei provvedimenti ai quali dare ottemperanza) sia di tipo sostanziale (formazione del giudicato, notifica della sentenza della Corte d’appello presso la sede dell’Amministrazione e decorso dei 120 giorni previsti per l’esercizio dell’azione esecutiva) per ritenere la domanda ammissibile».

PRESCRIZIONE DECENNALE

Accolta solo parzialmente l’eccezione sulla prescrizione. Il credito non è interamente prescritto, «poiché gli interessi maturano di anno in anno, il termine di prescrizione decorre necessariamente da tale momento. Inoltre trattandosi di interessi riconosciuti in provvedimenti giudiziari passati in giudicato trova applicazione il termine decennale». Aggiungendo che «Il credito, dunque, non è interamente prescritto, essendo, peraltro, intervenuti numerosi atti interruttivi anche in data successiva all’invio della raccomandata del 19/09/2006 (che, peraltro, risultando protocollata presso il Comune di Forio al n. 22166 è provato sia stata ricevuta dal Comune in pari data)».

E i giudici spiegano ancora: «I ricorrenti, infatti, hanno agito in giudizio dopo la chiusura della gestione commissariale (ovvero nel 2007, ndr) per munirsi di un autonomo titolo esecutivo in relazione agli interessi maturati nel periodo in cui il Comune era in stato di dissesto. I relativi atti introduttivi hanno natura di atti di esercizio del diritto e sono, dunque, idonei a determinare l’effetto interruttivo/sospensivo della prescrizione».

Infondata anche l’eccezione di precedente giudicato sull’intervenuta prescrizione del credito accertata dalla sentenza del Tribunale di Napoli del 2011, essendo stata riformata in appello con modifica della motivazione: «I ricorrenti avevano chiesto ed ottenuto l’emissione del D.I. del 2007 avente ad oggetto gli interessi maturati nel periodo di dissesto del Comune. La Corte d’appello con la sentenza del 2015 ha ritenuto tale pretesa già oggetto di precedenti pronunce giurisdizionali passate in giudicato (i titoli azionati in via esecutiva con il presente giudizio) e, conseguentemente, ha dichiarato inammissibile la domanda proposta in primo grado. Non s’è, dunque, formato alcun giudicato sull’intervenuta prescrizione del credito affermata dalla sentenza di primo grado, oggetto in parte qua, di riforma». Stesso discorso per la sentenza del Tar del 2021: «Con tale pronuncia il ricorso per l’ottemperanza dei medesimi titoli oggetto del presente giudizio è stato dichiarato inammissibile per difetto di prova della legittimazione attiva dei ricorrenti, i quali non avevano dimostrato la loro qualità di eredi. Nel processo amministrativo le sentenze che dichiarano inammissibile il ricorso per difetto delle condizioni dell’azione sono sentenze di rito, inidonee a formare cosa giudicata».

LA QUANTIFICAZIONE DELLA SOMMA DOVUTA

Scendendo nel merito, il collegio presieduto da Paolo Corciulo ha ritenuto il ricorso degli eredi fondato, nei limiti della prescrizione decennale. Per fortuna del Comune…

Come detto, si parte dal decreto ingiuntivo del 1993 e dalla sentenza del 1995, rinotificati nel 2016. Il Tar evidenzia che «il primo atto interruttivo è costituito dalla diffida del 19.9.2006, non potendo attribuirsi efficacia interruttiva della prescrizione ai pagamenti eseguiti dall’Amministrazione». Citando la giurisprudenza in materia: «Il pagamento della sola sorta capitale non costituisce riconoscimento del debito per interessi e rivalutazione e, quindi, non interrompe il corso della prescrizione dei crediti accessori, a meno che non sia sorretto da apposita deliberazione o chiara volontà in tal senso».

Quindi la sentenza prosegue: «Atteso che, come sopra specificato, il termine di prescrizione del diritto agli interessi sulle somme liquidate nel decreto ingiuntivo è decennale e che il credito per gli interessi matura di anno in anno, certamente prescritto è il credito agli interessi maturati prima del decennio anteriore alla diffida del 19.9.2006 (19.9.1996), mentre sono ancora dovuti sia gli interessi maturati sull’intera somma dal 19.9.1996 alla data del primo mandato di pagamento (del 7.12.2001), sia quelli maturati sul 32% della sorte capitale corrisposta il 18.7.2006 e fino a tale data, crediti ancora dovuti». Quindi elencano gli atti che hanno interrotto la prescrizione.

Con riferimento al decreto ingiuntivo, le somme dovute dal Comune a titolo di interessi legali non versati e al netto degli importi prescritti ammontano a 54.296,48 euro.

Per quanto riguarda la sentenza del 1995, che condannava il Comune al pagamento di 1.470.874.340 di vecchie lire (759.643,2 euro), oltre interessi dal 1981, il ragionamento è identico. In questo caso gli interessi non corrisposti ammontano a 191.147,88 euro, a cui vanno aggiunti 4.935,67 di spese legali.

Complessivamente, il debito del Comune è stato calcolato in 250.378 euro e spiccioli. E’ stata però accolta l’eccezione di parziale compensazione delle somme dovute per il controcredito vantato dall’Ente per il mancato pagamento da parte dei ricorrenti delle spese legali in giudizi che li avevano visti soccombenti. Dall’importo dovuto sono stati quindi detratti i 25.096,86 euro indicati.

Alla fine della storia il Comune è stato condannato al pagamento di 225.283,17 euro e le spese di lite compensate, «stante la problematicità delle questioni esaminate». E che si trattasse di un contenzioso problematico, non c’è alcun dubbio!

La “partita” è ora chiusa e l’Ente dovrà sborsare la somma dovuta, originata da una vicenda “gestita” da altri responsabili dell’Amministrazione, della gestione commissariale per il dissesto e degli uffici preposti. In caso di inottemperanza a questa sentenza del Tar, infatti, si aprirebbe l’ennesimo contenzioso…