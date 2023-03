Forio e la domenica della foto: Stop alle offese (ma senza inciucio) #foriovota

Sabato mattina, in diretta sui nostri social, è andato in onda il “numero zero” di “Mezzogiorno a Forio”, un format di politica e non solo che vuole accompagnarci fino al prossimo voto del 14 e 15 marzo.

Con Salvatore Serpico e Augusto Coppola abbiamo parlato delle candidature e, nel dibattito, Coppola ha accusato Verde di essere un accumulatore seriale, dai cui rifiuti, escono “topi e scarafaggi”.

Una dichiarazione che è stata, poi, ribadita così: “SI L’HO DETTO. Oggi (sabato, ndr) in un incontro organizzato e trasmesso in diretta da “Il Dispari” ho paragonato il candidato Sindaco Stani Verde ad un ACCUMULATORE SERIALE (o compulsivo), quelli che accumulano dentro casa di tutto e di più, fino a non potersi più muovere e fino a quando, l’ammasso (fatto nel caso specifico, da politici squali, traditori dell’ultim’ora’, fino ai pescetielli di cannuccia), non puzza e produce topi e scarafaggi. D’altronde, lo avevo anche scritto (per chi sa leggere)”.

E poi ha aggiunto: “HO DETTO ANCHE QUESTO: Che tra i cambia casacca, dell’ultim’ora c’è chi è andato via per non aver ottenuto quello che voleva a livello personale, richieste impossibili, con l’esempio di chi voleva il rinnovo della concessione balneare, facendo eventualmente passare un guaio al dirigente (vedi Bolkestein). O chi non si è mai visto partecipare attivamente alla amministrazione del paese, presente solo con fugaci apparizioni, per questioncelle personali, tra l’altro, affidandole ad altri. la politica non c’entra un piffero Ma c’è di più, mi autolimito a questo. Così è tutto chiaro, inutile telefonarmi, o messaggiarmi, nel bene e nel male. Auguri ai “giovani”, gemellati ai vecchi Monti, Trofa, Regine, Manzi, Mattera, ecc. in grado di portare una ventata di “rinnovamento” nel paese, tutti insieme appassionatamente. IL NUOVO…”

La replica di Stani Verde, senza citare Coppola arriva sempre “via social”: “C’è chi si vanta di aver detto questo, quello e quest’altro ancora. Il mio non è un vanto, ma un credo. Io credo nella politica, quella seria, quel del dibattito e del confronto, se proprio vogliamo dire qualcosa diciamo BASTA. Basta a questi attacchi ed offese gratuite ho sempre evitato lo scontro, soprattutto a livello personale e continuerò a mantenere questa mia sana abitudine, ma di questo modo di fare ne abbiamo le tasche piene. L’offesa e l’ingiuria appartengono a coloro che non hanno argomenti validi su cui dibattere e cercano di distogliere l’attenzione dalle cose serie. Personalmente continuerò a guardare avanti e andare dritto per la Nostra strada, sempre a testa alta. Consolidando i vecchi rapporti, quelli della prima ora, insieme a quelli nuovi e a tutti coloro che hanno il mio stesso credo, perché, in qualunque modo la si voglia far passare, sono convinto che a Forio siamo sulla strada giusta. Cambiamento e innovazione – “vecchie” e nuove leve insieme per un bene comune, un bene superiore, il bene del nostro paese.”

E Coppola, poi, ha messo la ciliegina: “Attendendo il dibattito. Buongiorno, mi hanno svegliato con una risposta di Stani. Lui ha un credo, lui crede nella politica, quella del dibattito, quella seria, del confronto, ecc.. Definisce le mie parole mefistofeliche e che io provo ad inquinare il dibattito… azz! Per 10 anni ha fatto opposizione urlata, offensiva e inconcludente e sarei io il non moderato. Quale dibattito? Inutile rispondere. Vada avanti, che a me viene da ridere. P.s.: Io credo nella verità e l’ho sempre sbandierata e credo, che questa non sia politica, ma solo voglia di vincere ad ogni costo, imbarcando tutto e il contrario di tutto. Siamo seri, mi vergognerei.”

La domenica della foto

Intanto al campagna elettorale si vive in piazza e fuori ai bar. E, alla Lucciola si trova anche l’occasione per una foto opprtunity tra Pasquale Capuano e Stani Verde (con Francesco Del Deo o Davide Castagliuolo non si sarebbe potuta verificare, ndr).

Una foto e un momento che è stato commentato con queste parole.

Pasquale Capuano: “Siamo un unico popolo, un’unica comunità. Magari con differenti visioni politiche. Poco importa. Noi siamo foriani e dobbiamo rispettarci tra noi, come in una grande famiglia. Che sia, questa, una campagna elettorale all’insegna della passione, magari anche combattuta. Ma scandita da quattro parole chiave: lealtà, rispetto, trasparenza, onestà”.

Stani Verde: “Questa campagna elettorale non può e non deve essere come quella di cinque anni fa piena di accuse e offese. Ieri mattina, ho incontrato Pasquale Capuano e, come sempre, ci siamo salutati. Come sempre, con la storia di ognuno e ben sapendo della responsabilità che ci siamo assunti in questi giorni. Lasciamo la rissa, le offese e la rabbia agli altri. Per quanto riguarda noi, siamo concentrati sul programma e sugli obiettivi che Forio deve raggiungere. Anche con il sorriso ma conoscendo, bene, il dove, il come e con chi. Auguro a Capuano la migliore campagna elettorale possibile. Con rispetto e serietà. La Forio che ho in mente, merita di più, in tutti i sensi, rispetto ad ora”

