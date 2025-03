Forio è crisi d’alta classifica: ko con l’Albanova 2-0

Il Real Forio non riscatta la sconfitta rimediata al Calise contro il Pomigliano e cade anche in trasferta, fermando la propria corsa contro l’Albanova. Allo Stadio Angelo Scalzone di Casal di Principe decidono le reti messe a segno da Guillari e da Visciano che condannano i turchi al quarto ko in campionato: la squadra di Carlo Sanchez non approfitta del passo falso del Nola e rischia di essere superata dalla Real Normanna, che ha l’occasione di portarsi al secondo posto con il posticipo di questo pomeriggio.

Senza Castagna, Arcamone, Iacono e Pistola, il tecnico opta per Tomasin esterno alto. In difesa Velotti è l’esterno a destra, esattamente come due settimane fa nella felice trasferta con il Castel Volturno. Cabrera fa coppia centralmente con Di Costanzo, Ballirano è il terzino a sinistra. In mediana si rivede Arrulo dal primo minuto, confermati Sogliuzzo e Di Lorenzo. Buono e Acosta completano il tridente in attacco. Prima frazione di gioco non semplice per il Real Forio che fatica a prendere le contromisure agli avversari, pronti a far valere il fattore campo e a sfruttare il buon momento di forma.

Dopo appena cinque giri di lancette, una punizione calciata da De Biase termina oltre la porta difesa da Mazzella. I locali si rendono pericolosi anche al 7’ con Guillari che serve di tacco Numerato: la conclusione viene respinta dalla traversa, brivido per la compagine biancoverde. Gli uomini di Sanchez non riescono a dare una sterzata alla gara, i biancazzurri tengono bene il campo e non concedono opportunità agli ospiti.

Al 35’ l’Albanova passa in vantaggio. Manovra di Guglielmo che, dalla corsia di destra, serve Guillari: il numero 9 colpisce di tacco e beffa Mazzella, si sblocca la sfida allo Scalzone. Soltanto nelle battute finali del primo tempo si registra la reazione foriana: al 40’ Velotti fraseggia con Di Lorenzo e calcia a rete, ma Mazzone è attento e neutralizza la minaccia. Prima dell’intervallo innocua conclusione di De Biase dalla sinistra, facilmente disinnescata dall’estremo difensore. Sanchez non ci sta e negli spogliatoi riordina le idee, rivoluzionando altresì il proprio scacchiere: subentrano Aniceto, Serrano e Pelliccia. Le scelte cambiano l’interpretazione della gara, i biancoverdi approcciano in maniera diversa. Al 49’ proteste della compagine isolana per un contatto ai danni di Aniceto in piena area locale: il direttore di gara non è dello stesso parere e lascia proseguire. Al 55’ Numerato, trovato dall’imbucata di Filo, non inquadra lo specchio della porta. Al 64’ ancora proteste del Real Forio per una situazione dubbia in area di rigore, con Aniceto di nuovo protagonista.

Il team ospite cerca disperatamente la rete del pareggio, costringendo la formazione biancazzurra a ritirarsi nella propria metà campo. Il team di Pastore cerca di sfruttare gli spazi a disposizione e, a dieci minuti dal novantesimo, raddoppia. L’Albanova va via in ripartenza e mette a segno il colpo del ko: l’azione orchestrata da Samb e Guillari viene conclusa da Visciano la cui conclusione termina alle spalle di Mazzella. Il Real Forio non ha la forza, soprattutto mentale, di reagire al doppio svantaggio e si arrende al furore agonistico degli avversari.

La partita si chiude nel peggiore dei modi perché, poco prima del triplice fischio, l’arbitro Vito Filippi di Rossano sventola due cartellini rossi: uno per Filo per una gomitata rifilata a palla lontana a Cittadini, l’altro per Pelliccia per una presunta reazione ad uno schiaffo subito da un calciatore biancazzurro. Il match allo Scalzone non ha altro da raccontare e si conclude con il risultato di 2-0, l’Albanova supera il Real Forio e ipoteca la salvezza. La truppa di Sanchez sarà chiamata al riscatto tra sette giorni nella sfida casalinga contro la Real Normanna. In quell’occasione Acosta e compagni non potranno sbagliare perché si tratterà di uno scontro diretto per l’obiettivo playoff.

Il tabellino

Albanova: Mazzone, Saviano, Bouraoui, Numerato, Petrarca, Della Monica, Guglielmo (85’ Esposito), Visciano, Guillari, De Biase (65’ Samb), Ogaristi (50’ Filo). A disp.: Celiento, Panaro, Di Stasio, De Rosa, Itraco, Paradiso. All.: Pastore

Real Forio: Mazzella, Arrulo, Sogliuzzo (60’ Cittadini), Velotti, Tomasin, Cabrera (46’ Aniceto), Di Lorenzo (46’ Serrano), Di Costanzo, Buono (80’ Iaccarino), Acosta, Ballirano (46’ Pelliccia). A disp.: Santaniello, Tedesco, Di Meglio, Verde. All.: Sanchez

Arbitro: Vito Filippi di Rossano

Assistenti: Forgione e Sgariglia

Marcatori: 35’ Guillari, 80’ Visciano

Ammoniti: Numerato, Guglielmo, Visciano (A) Sogliuzzo, Tomasin, Arrulo, Acosta (RF)

Espulsi: Filo (A); Pelliccia (RF)

Rec: 0’ e 7’