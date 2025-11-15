Forio, dubbi sulla stabilità del muro di contenimento a Monticchio

A Forio sono emersi dubbi sulle condizioni di sicurezza del muro di contenimento alla località Monticchio, incombente sulla strada ex Provinciale Forio – Lacco. Infatti il responsabile del I Settore – Servizio Lavori Pubblici ing. Luca De Girolamo riporta in determina che gli è stato richiesto (non si sa da chi) «di porre in essere le azioni necessarie alla verifica della stabilità delle scarpate in località Monticchio».

Pertanto si è reso necessario affidare i servizi tecnici relativi alla redazione di una relazione geologica ed alla esecuzione di indagini geognostiche da parte di ditta autorizzata dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti ai sensi dell’art. 59 NTC 2018, appunto per la verifica della stabilità delle aree limitrofe al muro.

De Girolamo ha acquisito un preventivo di spesa, completo di piano di indagine e che comprende: «N. 2 prove penetrometriche DPSH spinte fino alla profondità di 15 m dal piano campagna – N. 2 prelievi di campioni indisturbati da sottoporre ad indagini di laboratorio – N. 2 prove sismiche MASW – N. 2 carotaggi in muratura per la definizione dello spessore del muro esistente». Importo di 1.500 euro “netti” per la redazione della relazione geologica e di 2.000 per le indagini geognostiche.

Il responsabile dei lavori pubblici ha proceduto mediante affidamento diretto sulla piattaforma telematica Tutto Gare alla geologa Alessia Iannotta per la somma di 3.465 euro oltre Cassa e Iva, ovvero per una spesa complessiva pari a 4.299,77 euro.