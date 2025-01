Forio, dopo la revoca affidato il servizio di scuolabus

Il Comune di Forio ha affidato il servizio di trasporto scolastico e di assistenza agli alunni sugli scuolabus per l’anno scolastico 2024-2025.

Un servizio che in realtà era già stato precedentemente affidato, ma poi era intervenuta la revoca a seguito dei ritardi e delle esigenze manifestate dai genitori, con relativo adeguamento delle modalità di svolgimento.

Nella determina adottata dal responsabile del Settore VIII e rup arch. Marco Raia si ricorda la volontà dell’Amministrazione comunale di «attivare, a seguito dello stato emergenziale conseguente agli eventi alluvionali del novembre 2022, un servizio trasporto scolastico per l’anno in corso al fine di limitare ulteriori disagi agli alunni ed alle famiglie connessi agli stessi eventi ed ai lavori urgenti in corso di esecuzione sul territorio comunale»; e che, «altresì, la necessita di attivare il predetto servizio è motivata dai lavori, in corso e di prossimo inizio, relativi alle strutture scolastiche che determineranno un ulteriore aumento dei predetti disagi».

Il servizio era stato finanziato dal commissario Legnini per 60.000 euro e successivamente il finanziamento prorogato all’anno scolastico in corso.

A novembre, con delibera di Giunta, erano stati approvati le nuove modalità di svolgimento e calendario delle linee: «Linea 1 ( Bus 40 posti con autista) dal campo sportivo “San Leonardo” nella frazione Panza alla scuola primaria “Luca Balsofiore” (dal lunedì al venerdì– entrata ed uscita secondo l’orario scolastico); Linea 2 (Bus 40 posti con autista) dal campo sportivo “Salvatore Calise” alla scuola primaria “Luca Balsofiore” (dal lunedì al venerdì – entrata ed uscita secondo l’orario scolastico); Linea 3 (Bus 30 posti + bus 15 posti con autisti) dalla località “Scentone” alla scuola primaria “Palazzo Municipale” e alle scuole dell’infanzia “San Vito” e “Aurora senza nubi” (dal lunedì al venerdì – entrata ed uscita secondo l’orario scolastico)».

L’VIII Settore ha quantificato il costo del servizio in 53.600 euro oltre Iva per la durata di giorni 124 consecutivi ad eccezione del sabato, domenica e festività.

L’affidamento è avvenuto mediante trattativa diretta sul Mepa, contrattando con la ditta foriana “Ischiabus” (la precedente affidataria “revocata”), che ha offerto 53.440 euro netti. Il rup Raia ha quindi formalizzato a tambur battente l’affidamento per la spesa complessiva di 58.784 euro e nominato direttore dell’esecuzione il geom. Dario Amoroso, in forze al Settore VIII.