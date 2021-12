Forio: Don Emanuel peggio della guerra. Ancora un volantino contro il parroco di S. Sebastiano. Cancellate le celebrazioni natalizie e le “Solenni Quarantore”

Gaetano Di Meglio | Non c’è pace a Forio. A Forio non c’è “Libera Chiesa in stato Libero” bensì esiste “Proteste in Chiesa e proteste al Comune”. “Disagi col prete e disagi col sindaco”, “Gente contro il parroco, gente contro il sindaco”. Vi chiedete come mai? Stessa forgia di comando. Stessa forgia di leadership: contro la gente, contro il popolo, contro la tradizione e a favore della casta, del potere, della crocchia o, per dirla con termini moderni: della “bolla”.

Forio è accerchiata da un lato da Emanuel Monte e dall’altro lato da Fancesco Del Deo. Una tenaglia di cattiveria, di cattiva amministrazione e di pessime scelte che impone su Forio una condanna molto più severe di quella dei tempi e delle condizioni date.

Mentre Francesco Del Deo prende fischi in faccia dai suoi consiglieri comunali che lo lasciano senza numero in consiglio comunale, Emanuel Monte prende incassa l’ennesimo volantino di protesta contro. Mentre Del Deo deve fare i conti con le firme sulla sfiducia, Emanuel Monte deve fare i conti con i mormorii dei suoi fedeli e con il malcontento che aumenta sempre di più.

Certo, entrambi, si compiacciono di quelli che sono pronti con la lingua a penzoloni e di quelli con cui spartiscono grazie e interessi, ma di quelli, beh, evitiamo le volgarità gratuite.

Il nuovo Vescovo di Ischia, mons. Pascarella, non si scandalizza più di tanto. Prima che arriviamo allo schifo di Pozzuoli ce ne vuole, ma è un signore anziano e ne ha visti di tutti i colori. Certamente non sarà lo foto da Pop star di “Manuelito” il parroco a scandalizzarlo, però, almeno, il volantino dei parrocchiani merita un po’ di attenzione. O no? Vuoi vedere che anche il vescovo è aggravato da quella grande forma di focolarismo che gli vieta la percezione della realtà? Non lo sappiamo nel frattempo, però, leggiamoci l’ennesimo atto di accusa dei parrocchiani al buon “Manuelito”

TORNI A SPLENDERE!

Abbiamo taciuto abbastanza. Ora è tempo di parlare, di testimoniare, di reagire. Con la tristezza nel cuore, siamo costretti nostro malgrado a denunciare pubblicamente come, all’indomani della scomparsa del parroco Don Michele Romano, la sede parrocchiale di San Sebastiano Martire in Forio sia stata inspiegabilmente e ingiustificatamente abbandonata a se stessa: spogliata delle suppellettili sacre, delle statue, delle campane e, persino, delle sedie. Ma, ciò che è peggio, privata del Sacro Culto.

Arbitrariamente cancellate tutte le celebrazioni natalizie (neppure una Santa Messa nel giorno di Natale!), così come le “Solenni Quarantore” che, da sempre, si sono celebrate dal 29 dicembre al 1 gennaio di ogni anno.

Neppure le due guerre mondiali riuscirono a far saltare questo bellissimo appuntamento carico di significati spirituali e cristiani: aprire e chiudere il nuovo anno civile in adorazione davanti alla Santissima Eucarestia.

La sciatteria, l’indifferenza, l’ignoranza e la confusione di questi ultimi anni stanno generando divisione, smarrimento e scandalo, non solo tra i fedeli, ma in tutta la cittadinanza, oltre che tra i tanti turisti che restano ancora meravigliati davanti alla grandezza del nostro patrimonio artistico e culturale.

Non diversa da quella di San Sebastiano, sembra essere la sorte di tutte le altre antiche chiese del centro storico di Forio, comprese quelle del Soccorso, di San Gaetano, di San Francesco d’Assisi, della Basilica Pontificia di Santa Maria di Loreto: meravigliosi e delicati scrigni d’arte e di bellezza che andrebbero invece difesi, curati, valorizzati, frequentati, VISSUTI.

Il “nuovo corso pastorale” instaurato a Forio con tanta alterigia preoccupa, addolora, indigna persino. Anche perché analoga desacralizzante tendenza sta prendendo piede persino nella vicina parrocchia di San Vito Martire, “La Parrocchia Madre” di Forio.

È tempo, allora, che le autorità religiose, ad iniziare da Sua Eccellenza Mons. Vescovo, e quelle civili facciano la propria parte per porre fine con urgenza a questo declino spirituale, morale e materiale.

È tempo, soprattutto, che il popolo di Forio torni a difendere ciò che ha costruito nel corso dei secoli, a costi di grandi sacrifici e in epoche sicuramente più difficili della nostra.

È tempo cioè che il popolo di Forio faccia sentire la propria voce a difesa della sua storia, della sua fede, delle sue chiese. Tutte belle, tutte care, tutte vive.

I CATTOLICI DI FORIO