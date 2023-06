Forio. Demolizione pendente, Nello Di Maio ineleggibile?

La commissione elettorale ha preso atto delle condizioni di eleggibilità dei candidati che hanno raggiunto il quoziente adatto per la copertura del seggio assegnato alla Lista. Per la lista “Progresso per Forio” il primo degli eletti e per il quale si è espressa la commissione elettorale è Gaetano Savio. Tuttavia, con la successiva accettazione della carica assessorile, Nino Savio decade dalla carica di consigliere comunale e al primo consiglio comunale non sarà dell’appello. Al suo posto, stando ai risultati delle elezioni, dovrebbe surrogare Nello Di Maio. Appunto, dovrebbe.

Secondo un rumors molto accreditato, però, Nello Di Maio non è nelle condizioni di eleggibilità. Agli uffici del comune, infatti, pende un ricorso contro un’ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi. Una condizione, quella di non aver contenziosi in essere con l’ente, che è alla base della dichiarazione che rendono i consiglieri comunali all’atto del civico consesso e che Di Maio non può onorare. Al suo posto dovrebbe far ingresso nel civico consesso la dottoressa Paola D’Amico. Un’altra freccia nella faretra del sindaco. Intelligenti pauca