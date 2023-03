Forio, demolizione e ricostruzione per la materna dello Scentone

Il progetto avviato un anno fa dal Comune di Forio per l’adeguamento sismico della Scuola dell’Infanzia “Aniello Regine” allo Scentone verrà finanziato con fondi del Pnrr. L’edificio in realtà, come verificatosi per il plesso “Rodari” a Ischia, verrà demolito e ricostruito secondo determinate specifiche. Il progetto è infatti denominato “Lavori di ristrutturazione edilizia con demolizione e ricostruzione dell’edificio di Scuola dell’Infanzia in località Scentone per adeguamento sismico, efficientamento energetico ed incremento del numero dei posti”.

L’intera funzionalità del plesso dunque subirà un miglioramento.

Nel 2022 la Giunta aveva approvato in via tecnica ed economica il progetto di fattibilità redatto dall’ing. Mauro Pizzuti Miragliuolo, in forza al I Settore. L’importo totale ammonta a 1.779.860,44 euro, di cui 1.236.344,89 per i lavori.

Rup era stato nominato il dirigente del I Settore arch. Marco Raia, incaricato di candidare il progetto al Pnrr nell’ambito del “Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia”.

Il finanziamento è stato assegnato e dunque si deve procedere alla redazione della progettazione definitiva esecutiva. Anche in questo caso è stato necessario conferire l’incarico al tecnico esterno mediante trattativa diretta sul Mepa, «in considerazione della natura dell’intervento in oggetto, della entità della spesa per la sua realizzazione e stante la necessità di darne esecuzione in tempi brevi». Partendo dall’importo base di 65.641 euro oltre Iva e Cassa. L’arch. Andrea Mattera ha offerto 62.350 euro netti e Raia ha proceduto all’affidamento.