Forio, demolizione del muro crollato sottostante via Mazzella

La Città Metropolitana di Napoli ha “rimesso mano” al tratto costiero di Forio in corrispondenza di via Giovanni Mazzella, dopo lo scandalo del crollo del muraglione sottostante nel 2022, che scaturì polemiche e rimpalli di responsabilità tra l’allora Amministrazione Del Deo e l’ex Provincia. Adesso, per riparare a quanto mal realizzato in precedenza, sono in corso nuove opere comprese nei lavori di “manutenzione dei costoni, degli arenili e dei manufatti per la difesa costiera lungo i litorali” di competenza, compreso quello foriano, e che in questo caso prevedono la «demolizione tratto di muro in c.a. sottostante Via Giovanni Mazzella». Non resta che augurarsi che l’esito di tali interventi sia diverso da quello registrato nel passato.

Per procedere alle attività, la Città Metropolitana aveva richiesto al Comune di Forio l’adozione di una ordinanza di interdizione dello specchio acqueo e di aree demaniali. Una richiesta prontamente accolta dal responsabile del V Settore Demanio arch. Giampiero Lamonica, che il 19 giugno aveva adottato il provvedimento ora parzialmente revocato allo stato dell’avanzamento dei lavori. Gli interventi, come sintetizza Lamonica, «consistono in un consolidamento della strada che prevede anche il posizionamento di una scogliera in adiacenza al muro sottostante Via G. Mazzella, nonché la rimozione delle opere murarie crollate e la parziale demolizione della parte muraria che ha subito una rotazione» (sic!).

L’interdizione delle aree interessate dai lavori era stata richiesta per un periodo di trenta giorni a far data dal 19.06.2024 al 19.07.2024. Interessando in pratica «lo specchio acqueo nonché la zona demaniale a terra e parte della sede stradale di Via Giovanni Mazzella». La ditta appaltatrice, la “Traffitek” di Bologna, ha ora concluso i lavori a mare e la nuova ordinanza adottata dall’arch. Lamonica pertanto dispone la revoca della precedente e «l’interdizione esclusivamente delle aree demaniali a terra site alla Via Giovanni Mazzella» ancora interessate dall’intervento. Il martoriato litorale di Forio e in particolare questo tratto oggetto di cedimenti e chiusure reiterate negli anni attende da tempo soluzioni efficaci. I foriani incrociano le dita…