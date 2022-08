Forio, Del Deo: una piazza o una strada a Rizzoli in tutta l’isola d’Ischia

Il sindaco Francesco Del Deo, a margine dell’intitolazione della sala del consiglio comunale di Forio intitolata all’avvocato Vincenzo Mazzella, fresca di rinnovo da centinaia di migliaia di euro ma ancora senza wifi, ha lanciato una proposta ai colleghi primi cittadini dei comuni di Ischia, Barano, Casamicciola e Serrara Fontana.

Non prima, però, di aver commentato l’intitolazione così: “Si ritorna in questa sala consiliare, da oggi intitolata all’avvocato Vincenzo Mazzella e lo faccio con un po’ emozione perché è qui che ho iniziato il mio lungo cammino nella politica di Forio e non solo. E sono contento di aver intitolato questo luogo, il più importante per la democrazia a Forio, alla memoria di un sindaco che ci ha lasciato un grande esempio: guardare alla Forio di domani. Politico e uomo di grande capacità, Mazzella tra le tante cose, riuscì a convincere il Cavaliere Rizzoli a comprare un terreno, a realizzare un campo sportivo e a donarlo a tutti i foriani. Visione e lungimiranza restano i pilastri che devono reggere le sorti degli amministratori del nostro comune”

Dopo questo passaggio, poi, il sindaco Del Deo rilancia ad Enzo Ferrandino, Dionigi Gaudioso, Irene Iacono e al futuro sindaco di Casamicciola il suo appello.

“Colgo l’occasione – chiosa Del Deo – per lanciare un appello ai sindaci di Casamicciola, Ischia, Barano e Serrara Fontana affinché, tutti, possiamo intitolare una strada o una piazza al Cavaliere Angelo Rizzoli che, veramente, ha fatto diventare Ischia un’isola turistica attraverso la sua stampa perché era un grosso editore, attraverso il cinema e attraverso gli investimenti che ha fatto sull’isola Ischia, ma, soprattutto, per aver donato all’isola d’Ischia un ospedale che ha salvato tantissime vite. Credo che tutta l’isola gli debba riconoscere un tributo. Noi, come amministrazione di Forio, a breve, annunceremo le nostre iniziative.”

Certo, se pensiamo che i sindaci sono riusciti ad omaggiare Aldo Imer e non Angelo Rizzoli, è inevitabile ascoltare già da ora l’effetto dell’eco nel pozzo vuoto della qualità politica nostrana…