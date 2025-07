Forio, Davide Laezza assessore! Renato Regine entra in consiglio comunale

A distanza di diversi mesi dalle dimissioni di Nicola Monti, il sindaco di Forio, Stani Verde, si appresta a rinnovare — seppur parzialmente — la sua squadra di governo. Il rimpasto, che si preannuncia chirurgico, avverrà nel segno della continuità e del rispetto degli equilibri politici già delineati all’inizio del mandato. Nessuno strappo, nessuna rivoluzione: il celebre “manuale Cencelli”, che aveva guidato la prima composizione della giunta foriana, resta di fatto intatto.

La nomina di Davide Laezza arriva in un momento di navigazione tranquilla per l’amministrazione Verde. Il sindaco, infatti, ha potuto concedersi il lusso — politico e strategico — di non completare l’organigramma esecutivo con la nomina del quinto assessore, casella rimasta vacante fin dall’inizio di questa consiliatura.

A lasciare il proprio posto in Consiglio comunale è proprio Laezza che, con un passo indietro formale, fa un passo avanti sostanziale: sarà lui a prendere il posto di Monti in giunta. Una scelta maturata nelle ultime ore, destinata a concretizzarsi ufficialmente già nel prossimo Consiglio comunale, convocato per il 25 luglio. In quella sede verrà formalizzata la surroga con l’ingresso tra i banchi del civico consesso di Renato Regine, primo dei non eletti nella lista “Forio Democratica”.

La mossa di Verde, sebbene tecnicamente significativa, non intacca gli assetti politici su cui poggia la sua maggioranza. Al contrario, sembra voler rafforzare un percorso amministrativo che, almeno nelle intenzioni del primo cittadino, punta a garantire stabilità e coerenza fino al termine della consiliatura.

Non possiamo, infine, nascondere la prova a cui è ora chiamato il giovane “enfant prodige” della politica foriana, Davide Laezza, che, nonostante una carta d’identità tra le più “fresche” del panorama amministrativo locale, sta già dimostrando capacità di resilienza, spirito di servizio e una sorprendente attitudine alla programmazione. Una scommessa che Verde ha deciso di giocarsi con tempismo e fiducia, affidando a Laezza non solo una delega, ma anche una quota di futuro.