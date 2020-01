Forio. Davide Castagliuolo: “Verde pubblico, piantati tra gli altri anche 20 alberi secolari”

Il comune di Forio continua ad avere una impronta “verde” grazie ad un progetto di piantumazione e ripiantumazione che coinvolge molte aree del territorio.

A fare il punto della situazione é il consigliere Davide Castagliuolo: “Voglio informare i nostri concittadini che si sta completando il progetto di incremento del verde e ripiantumazione di alberi finanziato dalla Città metropolitana su ri hiesta del comune di Forio per un importo netto di euro 135.000. Il progetto ha interessato n. 5 aree del nostro paese. In Particolare piazzale Cenerentola, piazza Maltese, via Castellaccio, parcheggio Monterone e lungomare Citara. Sono stati piantati finora n. 20 olivi secolari in punti strategici di Forio, n. 25 piante di melograno, n. 30 piante di oleandri più lauro, corbezzolo, mirto, ginestre ecc, il progetto terminerà a giugno prossimo con la sistemazione a verde di altri angoli di Forio saranno piantate anche ulteriore n. 15 piante di carrube.”